ФОТО | Просьба не беспокоить: в самом центре Таллинна уточка высиживает птенцов

По словам работников Reval Cafe, утку заметили около заведения примерно 25 апреля. Людей она не боится , иногда отправляется поплавать в находящийся поблизости фонтан.

Несмотря на это, сотрудники кафе просят близко к уточке не подходить, особенно сейчас, когда она стала высиживать птенцов. Работники сообщили о птице защитникам животных и иногда подкармливают ее.