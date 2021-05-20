Ведущие шоу ”Щелчок”: у сборной России слабая вратарская линия

В очередном выпуске шоу ”Щелчок” в гостях у ведущего Игоря Расстрыгина были хоккейные комментаторы канала ETV+ Алексей Коханенко и Юрий Курганов. За несколько дней до старта Чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Риге, именно предстоящий турнир стал главной темой беседы. К тому же чемпионат был рассмотрен со многих ракурсов: организация турнира, состав групп, шансы участников, расклад сил, а также оценка потенциала сборных Латвии и России.

По мнению участников выпуска шоу ”Щелчок”, нас ждет интересный и ровный чемпионат. По известным всем причинам в этом году на мировом первенстве будут отсутствовать многие ведущие игроки сборных, и поэтому расклад сил будет более ровным, нежели в другие годы.

Эксперты оценили и шансы сборной России на предстоящем турнире. Особенно коснулись вратарской линии, которую составят Александр Самонов и Иван Федотов. Оба вратаря не имеют богатого опыта выступлений за сборную и дебютируют на Чемпионате мира. В этой ситуации вратарская линия пока не является козырем команды и особенные обязанности это накладывает на защитников. В нападении сборной России немало игроков СКА и ЦСКА, а также других клубов. Семь игроков представляют клубы НХЛ, а по ходу турнира россияне рассчитывают на дополнительную помощь со стороны игроков из-за океана.