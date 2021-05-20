Измученные голодом животные, избитая жена и оружие над детской кроваткой: в Тартумаа полиция задержала убийцу собаки

9 мая житель деревни Меэри по имени Каупо Калм выстрелил в одну из собак, которая бегала без присмотра по деревне. Когда хозяин собаки пошел ее искать, то нашел в 150 метрах от своего дома с дыркой от выстрела вместо глаза.

Союз защиты животных Эстонии утверждает, что за день до убийства хозяин животного слышал, как Каупо грозился отрезать собаке голову косой. По словам самого Каупо, пес по имени Поссе был опасен и напал на него — укусил за сапог.

Собаки бегали свободно по деревне и чужим участкам без присмотра. У их хозяина якобы был уговор с большинством владельцев участков, что его собаки могут там бегать, но животные часто забегали и на участки, чьи владельцы не были с этим согласны.

Союз защиты животных утверждает, что собаки были дружелюбные и в деревне большинство знало и их, и их владельца, а большинство времени животные все же проводили на своем участке вместе с хозяином.

Доброволец из Союза защиты животных решил выяснить подробности произошедшего и пошел на участок к Каупо, который застрелил пса, и перед ним предстала шокирующая картина: пьяный мужчина с гордостью показывал своих животных, с которым не обращались надлежащим образом, а над детской кроваткой висело оружие.

Сожительница мужчины пожаловалась на то, что тот в состоянии алкогольного опьянения бьет ее и ребенка, им постоянно приходится жить в голоде.

Сначала добровольцы наполнили едой пустой холодильник семьи. К вечеру на хутор приехали полиция и скорая помощь. Женщину с ребенком забрали в безопасное место, а самого Каупо взяли под стражу на два месяца.

Пьяный мужчина же утверждал, что Сельскохозяйственный и пищевой департамент проверял животных и якобы не нашел нарушений. Защитникам животных это мало верится: кролики сидели в ящиках без света, еды и воды, у овец тоже не было ни воды, ни сена, а курятник находился в гостиной под детской кроватью.

Животным и птицам попробуют найти новый безопасный дом. Пока что за ними присматривает хозяин убитой собаки.