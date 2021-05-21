“Другим человеком не станете, но тормозов лишитесь”. Как травмы мозга могут приводить к преступлениям

Тюрьма Суонси — это викторианское здание с современными пристройками на берегу Бристольского залива в Уэльсе. Это мужская тюрьма: в одних камерах здесь отбывают наказание уже осужденные, в других ждут приговора. Режим не самый строгий в Британии — здесь редко содержат людей, чей срок превышает полтора года.

Если в префронтальной коре возникают нарушения, человек может проявлять излишнюю агрессию и импульсивность.

Здоровая префронтальная кора формирует взаимосвязи между действиями человека и возможными их последствиями, прогнозирует результат, подавляет мысли, которые могут привести к социально не одобряемым действиям.

Исследование, проведенное в Оксфордском университете, показывает, что люди с черепно-мозговыми травмами, особенно полученными в раннем возрасте, впоследствии более склонны к совершению насильственных преступлений, чем те, у кого подобных травм не было. Ученые предполагают, что в момент травмы могут возникать повреждения префронтальной коры мозга, которая отвечает за принятие решений и взаимодействие с другими людьми.

Ученые во многих странах видят прямую связь между нарушениями мозга — как вызванными физическими травмами, так и возникшие в результате заболеваний, — и преступлениями.

Причин, по которым может развиться атрофия мозга, много. Одна из самых распространенных — постоянный стресс, из-за которого в крови повышается уровень гормона кортизол. Проблема может быть наследственной или приобретенной — например, в результате черепно-мозговой травмы.

Это заболевание приводит к потере памяти и когнитивных функций — человек теряет способность здраво мыслить, появляется спутанность сознания. Со временем начинается распад личности, а процесс может сопровождаться многочисленными психическими патологиями.

Среди преступников, имеющих заболевания головного мозга, — 19-летний Ильназ Галявиев, на прошлой неделе открывший стрельбу в казанской школе. Его точный диагноз не известен, но по данным ”Коммерсанта”, речь идет об атрофии мозга, то есть постепенном отмирании его клеток.

Нейропсихолог Иван Питман все жизнь работал с людьми, имеющими нарушения функций мозга. Последние несколько лет он занимается помощью заключенным, надеясь, что однажды они выйдут на свободу и смогут вернуться к нормальной жизни.

Они выглядят как мы с вами

Так, плохо понимая, что с ним происходит, Аллен оказался в Суонси. Поскольку срок заключения превышал 18 месяцев, его должны были перевести в другую тюрьму, но вмешались волонтеры из Disabilities Trust.

При этом он все чаще забывал детали своей жизни. ”Когда мне рассказывали, что я натворил, я просто не мог в это поверить. Большую часть происходящего я вообще не помнил”.

Пять лет назад Аллен попал в автомобильную аварию, получил тяжелую травму головы, впал в кому. Его спас нейрохирург. Но после аварии все изменилось — Аллен стал агрессивнее, а его преступления — все более жестокими.

Аллен из бедной семьи. Он рос в компании дворовых друзей в криминальном районе. В юности начал ”развлекаться” мелкими кражами, за что не раз оказывался на скамье подсудимых.

В Disabilities Trust согласились. Так команда из нескольких волонтеров фонда появилась в Суонси и впервые встретилась с Крисом Алленом.

Минюсту идея понравилась, правда, они выставили несколько условий: ”Это должна быть программа, которую может выполнять любой человек. Мы не будем нанимать психологов, неврологов и психиатров. Это должны быть такие вещи, которые надзиратели могут делать сами. Это должно занимать мало времени. И ничего не должно нам стоить”.

В Суонси говорят, что наравне со своей основной задачей видят и вторую — снизить риск повторных преступлений. В 2015 году британская некоммерческая организация Disabilities Trust, занимающаяся реабилитацией людей с травмами головного мозга, отправила правительству свой доклад: с помощью коллег из других стран эксперты подсчитали, что до 60% заключенных имеют травмы головы, которые могут сказываться на их поведении, а как следствие — приводить к повторным преступлениям. Организация предложила свою помощь.

Но Крис Аллен проведет в Суонси несколько лет. Тюремная охрана называет его ”сложным”. Сам он признается: ”Мне порой казалось, что я схожу с ума. Я не понимал, что со мной происходит. Я вел себя крайне агрессивно”.

”Самое сложное в моей работе — определить, что есть нарушение. Если вы посмотрите на моих пациентов, вы никогда не поймете, что у них есть отклонения. Они выглядят как мы с вами”, — говорит Питман.

Впервые начав работать с заключенными, Питман провел несколько месяцев, разговаривая со своими пациентами через маленькое окошко в двери камеры. Мужчины в камере на разговоры настроены не были, и доверие приходилось завоевывать каждый день.

Спустя долгие недели дверь камеры открыли. Питман встал у порога. По обеим сторонам от него — два охранника. Так прошло еще несколько недель. Через какое-то время Питману удалось выделить группу из 15 человек, которые охотнее других шли на контакт и подтвердили, что у них были черепно-мозговые травмы. Тюрьма выделила для них отдельное маленькое помещение: теперь Питмана от заключенных отделял только стол, но пациенты уже не проявляли агрессию.

”На этом этапе я уже знаю, что их способности запоминать информацию и обрабатывать ее нарушены. Поэтому со временем мы начинаем делать простейшие вещи: каждый день встречаемся в одно и то же время, потом 15 минут беседа, затем пять минут — пьем чай, затем — выходим на улицу и 20 минут играем в мяч. Моя задача — сделать так, чтобы они почувствовали себя в безопасности, не проявляли агрессию и всегда знали, что происходит. Ведь когда мы чувствуем тревогу? Когда не контролируем ситуацию”.

В такой ситуации, говорит Питман, у человека учащается сердцебиение, выступает пот, начинает вырабатываться адреналин. Здоровый человек чаще всего без труда найдет способ успокоиться. Но не пациенты Питмана.

”Если они нервничают, они дойдут до предела. И с большой вероятностью ударят тебя”.

В какой мере в таком поведении виновата именно травма головы? Она никак не влияет на то, чувствует человек агрессию или нет. Но она способствует проявлению этой агрессии.

”Нарушения в головном мозге никогда не сделают из вас другого человека. Но они прекрасно могут сломать вам тормоза”, — говорит Питман.

Светофор всегда зеленый