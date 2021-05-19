Оператор трубопровода Colonial Pipeline назвал сумму, заплаченную хакерам

В интервью WSJ исполнительный директор Colonial Pipeline Джозеф Блант сообщил, что такое решение было вызвано необходимостью быстрого восстановления работы трубопровода после хакерской атаки, которая поставила под угрозу снабжение топливом Восточного побережья США.

"Я понимаю, это решение было сильно противоречивым. Оно далось мне нелегко", - сказал он.

Блант отметил, что одобрил выплату выкупа, поскольку в руководстве компании-оператора не были до конца осведомлены, насколько серьезно эта кибератака нарушила работу систем и сколько времени может уйти на ее устранение. "Но это решение было правильным для страны", - добавил он.

7 мая хакерская атака парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляется горючее из штата Техас на восточное побережье США. В день по нему транспортировалось до 2,5 млн баррелей различных продуктов нефтерпереработки, включая бензин и дизель. В результате автозаправочные станции от Вашингтона до штата Алабамы испытали такой наплыв покупателей, что запасы горючего истощились. Bloomberg отмечает, что ситуация до сих пор до конца не нормализовалась, и транспортные компании работают сверхурочно для восстановления снабжения.

Ранее власти США сообщили, что работу трубопровода Colonial Pipeline парализовала хакерская группировка DarkSide. В Вашингтоне считают, что сами хакеры находились в России, однако не имеют никакого отношения к властям РФ.

При этом агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что компания-оператор Colonial Pipeline заплатила около $5 млн хакерам за восстановление своей компьютерной сети.

Накануне Bloomberg отмечало, что на крупнейшем топливопроводе США Colonial Pipeline, заработавшем вновь 12 мая после хакерской атаки, снова зафиксированы проблемы с компьютерными сетями.