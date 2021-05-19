Обама шутит, что первым вопросом, который он задал, став президентом, был про инопланетян: ”У нас есть секретная лаборатория?”(9)
Когда Барак Обама вступил в должность президента США в 2009 году, у него был только один вопрос: где инопланетяне?
”Вы спрашиваете об инопланетянах, но есть вещи, которые я просто не могу рассказать вам в эфире”, — пошутил бывший президент, в понедельник принимавший участие в ”Позднем-позднем шоу с Джеймсом Корденом”, после того, как музыкант Реджи Уоттс спросил, есть ли у Обамы какая-либо теория по поводу недавних сообщений о неопознанных летающих объектах.
Обама продолжил: ”На самом деле, когда я стал президентом, я спросил, есть ли где-нибудь лаборатория, где прячут пришельцев и их космический корабль. После небольшой проверки мне сказали, что нет”.
Тем не менее, Обама признал, что просочившиеся в сеть видео с парящими в небе НЛО действительно существуют, но пока объяснения им нет.
”Правда то, — и сейчас я говорю совершенно серьёзно, — что действительно есть видеозаписи и фотографии объектов в небе, о природе которых мы ничего не знаем, — сказал Обама. — Мы не можем объяснить траекторию их движения. Сами они ни на что не похожи”, — и отшутился, предположив, что и сам Уоттс может быть одним из пришельцев, раз задаёт подобный вопрос в первую очередь.
”Я думаю, что люди по-прежнему серьёзно пытаются разобраться, что это такое. Но мне нечего вам сегодня рассказать — разве что… Вопрос: а не инопланетянин ли Реджи, случаем? — улыбнулся Обама. — Помните ”Людей в чёрном”? Знаем ли мы, как он выглядит без очков? Может быть, он моргает не так, как мы”.
В апреле Министерство обороны США подтвердило, что кадры, на которых запечатлён висящий в воздухе мигающий объект в форме пирамиды, являются подлинными и были сделаны служащими военно-морских сил в 2019 году.
Пресс-секретарь Пентагона Сью Гоф тогда сообщила CNN, что видео — и фотографии с изображением трёх других НЛО — являются частью ”текущих исследований” неопознанных летающих объектов (которые правительство называет ”неопознанными воздушными явлениями” — НВЯ).
”Как мы уже говорили ранее, для обеспечения безопасности операций и во избежание раскрытия информации, которая может быть полезной для потенциальных противников, Министерство обороны публично не обсуждает детали наблюдений или проверок сообщений о различных вторжениях на наши полигоны или принадлежащее нам воздушное пространство, включая вторжения объектов, первоначально обозначенных как НВЯ”, — сказала Гоф.
В августе Министерство обороны создало оперативную группу по расследованию неопознанных воздушных явлений, и 1 июня, как сообщает USA Today, правительство США опубликует об НЛО подробный отчёт.
Этот отчёт представят Конгрессу, но неизвестно, станет ли он общедоступным, так как в нём будет содержаться большое количество секретной информации о системе обороны США.
В недавнем интервью ведущей Fox Business Марии Бартиромо бывший глава разведки Джон Рэтклифф сказал, что в отчёте, скорее всего, будут представлены данные о наблюдениях за НЛО по всему миру, в том числе многие из тех, что до настоящего момента опубликованы не были.
”Речь идёт о замеченных пилотами ВМС и ВВС или обнаруженных на спутниковых снимках объектах, которые выполняют труднообъяснимые действия, совершают невоспроизводимые движения на уровне несуществующих сейчас технологий или набирают сверхзвуковую скорость без звукового хлопка”, — объяснил Рэтклифф.
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