Обама шутит, что первым вопросом, который он задал, став президентом, был про инопланетян: ”У нас есть секретная лаборатория?”

Когда Барак Обама вступил в должность президента США в 2009 году, у него был только один вопрос: где инопланетяне?

”Вы спрашиваете об инопланетянах, но есть вещи, которые я просто не могу рассказать вам в эфире”, — пошутил бывший президент, в понедельник принимавший участие в ”Позднем-позднем шоу с Джеймсом Корденом”, после того, как музыкант Реджи Уоттс спросил, есть ли у Обамы какая-либо теория по поводу недавних сообщений о неопознанных летающих объектах.

Обама продолжил: ”На самом деле, когда я стал президентом, я спросил, есть ли где-нибудь лаборатория, где прячут пришельцев и их космический корабль. После небольшой проверки мне сказали, что нет”.

Тем не менее, Обама признал, что просочившиеся в сеть видео с парящими в небе НЛО действительно существуют, но пока объяснения им нет.

”Правда то, — и сейчас я говорю совершенно серьёзно, — что действительно есть видеозаписи и фотографии объектов в небе, о природе которых мы ничего не знаем, — сказал Обама. — Мы не можем объяснить траекторию их движения. Сами они ни на что не похожи”, — и отшутился, предположив, что и сам Уоттс может быть одним из пришельцев, раз задаёт подобный вопрос в первую очередь.

”Я думаю, что люди по-прежнему серьёзно пытаются разобраться, что это такое. Но мне нечего вам сегодня рассказать — разве что… Вопрос: а не инопланетянин ли Реджи, случаем? — улыбнулся Обама. — Помните ”Людей в чёрном”? Знаем ли мы, как он выглядит без очков? Может быть, он моргает не так, как мы”.

В апреле Министерство обороны США подтвердило, что кадры, на которых запечатлён висящий в воздухе мигающий объект в форме пирамиды, являются подлинными и были сделаны служащими военно-морских сил в 2019 году.

Пресс-секретарь Пентагона Сью Гоф тогда сообщила CNN, что видео — и фотографии с изображением трёх других НЛО — являются частью ”текущих исследований” неопознанных летающих объектов (которые правительство называет ”неопознанными воздушными явлениями” — НВЯ).