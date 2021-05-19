Борец Хейки Наби освобожден от наказания. Что будет дальше?

О положительной допинг-пробе Наби на летрозол, взятой у борца 6 января, стало известно 17 февраля. Повторный анализ пробы - на ее вскрытии в Германии присутствовал Наби - также показал наличие следов запрещенного препарата.

Запрет снят, но...

Временный запрет на спортивную деятельность грозил Наби пропуском Олимпиады в Токио, на которую он давно уже отобрался. Знаменитый тяжеловес уверял чиновников в своей невиновности. На прошлой неделе Наби обратился для рассмотрения своего дела в Дисциплинарную коллегию ЭОК, которая и вынесла свой вердикт.

Руководитель Эстонской антидопинговой службы Хенн Валлимяэ подтвердил Delfi отмену временного запрета для Наби на время проведения расследования. Наби может приступить к тренировкам и принимать участие в турнирах, но его допуск на соревнования находится в компетенции организаторов.

"Наби подал свои возражения в Дисциплинарную коллегию на прошлой неделе. Независимый орган рассмотрел их и принял решение снять с борца временный запрет на время разбирательства", - сказал Валлимяэ.

Глава Дисциплинарной коллегии присяжный адвокат Маргус Мугу подчеркнул, что окончательное решение вопроса по делу Наби может затянуться. "Решение об отмене временного запрета мы принимали, исходя из целесообразности и в интересах спортсмена", - сказал Мугу.

Вититин - как запасной вариант

В середине июня Наби планирует выступить на борцовском турнире в Польше. Последний раз Наби выступал на ковре в середине января. Сможет ли эстонский богатырь выступать на Олимпиаде в Токио - окончательной ясности пока нет. Если Наби не получит допуск на Олимпийские игры, то завоеванная лицензия никуда не пропадет - вместо Наби в Токио будет выступать другой эстонский тяжеловес Артур Вититин.

Впрочем, ситуация с проведением Олимпиады в Токио очень туманная, поскольку жители Японии из-за сложной ситуации с распространением коронавируса требуют отмены Игр. В середине мая глава МОК Томас Бах должен был посетить Токио, но его визит пришлось отменить.

Олимпийские Игры в Токио запланированы к проведению с 23 июля по 8 августа. Борцы-тяжеловесы греко-римского стиля выйдут на ковер 1 августа.