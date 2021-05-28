Фитнес-тренер Юлия Смоли: причина, почему вы не худеете, не всегда кроется в отсутствии силы воли

Вы привыкли думать, что просто не умеете брать себя в руки, поэтому считаете себя безвольной? Но лишний вес и невозможность контролировать питание имеют очень глубокие корни в нашем сознании.

Причины лишнего веса могут быть:

физические (гиподинамия, возраст, роды)

социум (реклама, добавки, доступноть)

психологические (еда как поощрение, наказание).

А как мы обычно решаем проблему с лишним весом? Бежим тренироваться и садимся на диету… и желательно — все сразу.

Программа ”меньше ешь и больше двигайся” почему-то кажется лучшим решением. Однако всегда ли она работает?

Возможно ли решить психологическую причину набора веса путем диеты или занятиями спортом? Если человек психологически не готов, будут ли результаты от спорта и диеты?

Психологическими причинами проблем с похудением могут быть:

Привычка поощрять себя едой

Заедание стресса

Потребность в защите

Самозапреты и табу

Желание спрятаться и неуверенность в себе

Внутренний конфликт

Психологическая травма

Созависимые отношения

Проблемы с ответственностью

Одиночество

Если вы узнали симптомы у себя — помните, что невозможно изменить себя внешне, не изменив себя внутренне!

Работа с психологическими проблемами может дать толчок к решению проблем с лишним весом. Не стоит недооценивать наше сознание и подсознание. Не все зависит от воли и характера. Очень многое, к сожалению, остается за кадром и сложно контролируется нами. Со своими эмоциями нужно работать, чтобы понимать себя и свои отношения с едой.

В конце концов, если бы диеты работали так просто, нам бы не пришлось к ним снова и снова возвращаться.

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