Блог Юлии Смоли
28.05.2021, 11:46

Фитнес-тренер Юлия Смоли: причина, почему вы не худеете, не всегда кроется в отсутствии силы воли

 
Из личного архива Юлии Смоли
Блогер и фитнес-тренер Юлия Смоли рассказывает о неочевидных проблемах, которые могут спровоцировать лишний вес. Кстати, вы также можете почитать блог Юлии в Instagram или Facebook.

Вы привыкли думать, что просто не умеете брать себя в руки, поэтому считаете себя безвольной? Но лишний вес и невозможность контролировать питание имеют очень глубокие корни в нашем сознании.

Причины лишнего веса могут быть:

  • физические (гиподинамия, возраст, роды)
  • социум (реклама, добавки, доступноть)
  • психологические (еда как поощрение, наказание).

А как мы обычно решаем проблему с лишним весом? Бежим тренироваться и садимся на диету… и желательно — все сразу.

Программа ”меньше ешь и больше двигайся” почему-то кажется лучшим решением. Однако всегда ли она работает?

Возможно ли решить психологическую причину набора веса путем диеты или занятиями спортом? Если человек психологически не готов, будут ли результаты от спорта и диеты?

Психологическими причинами проблем с похудением могут быть:

  • Привычка поощрять себя едой
  • Заедание стресса
  • Потребность в защите
  • Самозапреты и табу
  • Желание спрятаться и неуверенность в себе
  • Внутренний конфликт
  • Психологическая травма
  • Созависимые отношения
  • Проблемы с ответственностью
  • Одиночество

Если вы узнали симптомы у себя — помните, что невозможно изменить себя внешне, не изменив себя внутренне!

Работа с психологическими проблемами может дать толчок к решению проблем с лишним весом. Не стоит недооценивать наше сознание и подсознание. Не все зависит от воли и характера. Очень многое, к сожалению, остается за кадром и сложно контролируется нами. Со своими эмоциями нужно работать, чтобы понимать себя и свои отношения с едой.

В конце концов, если бы диеты работали так просто, нам бы не пришлось к ним снова и снова возвращаться.

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