Фитнес-тренер Юлия Смоли: причина, почему вы не худеете, не всегда кроется в отсутствии силы воли
Вы привыкли думать, что просто не умеете брать себя в руки, поэтому считаете себя безвольной? Но лишний вес и невозможность контролировать питание имеют очень глубокие корни в нашем сознании.
Причины лишнего веса могут быть:
- физические (гиподинамия, возраст, роды)
- социум (реклама, добавки, доступноть)
- психологические (еда как поощрение, наказание).
А как мы обычно решаем проблему с лишним весом? Бежим тренироваться и садимся на диету… и желательно — все сразу.
Программа ”меньше ешь и больше двигайся” почему-то кажется лучшим решением. Однако всегда ли она работает?
Возможно ли решить психологическую причину набора веса путем диеты или занятиями спортом? Если человек психологически не готов, будут ли результаты от спорта и диеты?
Психологическими причинами проблем с похудением могут быть:
- Привычка поощрять себя едой
- Заедание стресса
- Потребность в защите
- Самозапреты и табу
- Желание спрятаться и неуверенность в себе
- Внутренний конфликт
- Психологическая травма
- Созависимые отношения
- Проблемы с ответственностью
- Одиночество
Если вы узнали симптомы у себя — помните, что невозможно изменить себя внешне, не изменив себя внутренне!
Работа с психологическими проблемами может дать толчок к решению проблем с лишним весом. Не стоит недооценивать наше сознание и подсознание. Не все зависит от воли и характера. Очень многое, к сожалению, остается за кадром и сложно контролируется нами. Со своими эмоциями нужно работать, чтобы понимать себя и свои отношения с едой.
В конце концов, если бы диеты работали так просто, нам бы не пришлось к ним снова и снова возвращаться.
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