За рубежом
19.05.2021, 14:11

Королева подавлена гибелью щенка, подаренного ей, когда принц Филипп попал в больницу

 (4)
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фото: Simon Chapman/ZUMAPRESS.com
The Times сообщает, что смерть одного из новых щенков ”глубоко опечалила” британскую королеву.

Дорги Фергюс был одним из пары щенков, подаренной королеве в то время, когда герцог Эдинбургский находился в больнице.

По сообщению источника, королеву очень расстроило, что собака — помесь корги и таксы — скончалась на выходных. Это произошло через месяц после смерти её 99-летнего мужа. Источник добавил: ”Щенков привезли для того, чтобы подбодрить её в это очень тяжёлое время. Расстроены все приближённые, ведь это произошло вскоре после того, как она потеряла мужа. К этому добавляются и проблемы с её внуком Гарри”.

Фергюс и корги по имени Мьюик помогали королеве отвлекаться от ситуации, говорит представитель королевского двора.

Для дальнейшего чтения:
1.99 Купи статью мобильным платежом в один клик
Что такое Полный пакет Delfi?
Оставить комментарий Читать комментарии (4)