Королева подавлена гибелью щенка, подаренного ей, когда принц Филипп попал в больницу

Дорги Фергюс был одним из пары щенков, подаренной королеве в то время, когда герцог Эдинбургский находился в больнице.

По сообщению источника, королеву очень расстроило, что собака — помесь корги и таксы — скончалась на выходных. Это произошло через месяц после смерти её 99-летнего мужа. Источник добавил: ”Щенков привезли для того, чтобы подбодрить её в это очень тяжёлое время. Расстроены все приближённые, ведь это произошло вскоре после того, как она потеряла мужа. К этому добавляются и проблемы с её внуком Гарри”.

Фергюс и корги по имени Мьюик помогали королеве отвлекаться от ситуации, говорит представитель королевского двора.