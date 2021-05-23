Девушка дня. Российская красавица-фигуристка, которая "раскрылась" в Эстонии
Именно на юниорском этапе Гран-при сезона 2016/17 в Эстонии Нугуманова набрала 188,43 балла и выиграла серебряную медаль.
В финале девушка заменила Полину Цурскую, которая решила сняться с соревнований, и заняла пятое место.
Девушка также принимала участие в международном турнире ”Warsaw Cup”, где завоевала бронзовую медаль.
Елизавета активно ведет соцсети — на странице в Instagram много фотографий и рекламы. Однако, девушка не стремится зарабатывать на этом деньги и зачастую соглашается на сотрудничество по бартеру.
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