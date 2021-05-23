Девушка дня
23.05.2021, 13:05

Девушка дня. Российская красавица-фигуристка, которая "раскрылась" в Эстонии

 
youtube:r0UiKetjzeA
Очередная героиня рубрики "Девушка дня" — восемнадцатилетняя фигуристка из России Елизавета Нугуманова. Девушка дебютировала в юниорском этапе Гран-при в Эстонии. Считается, что именно тогда она показала свои лучшие результаты в короткой и произвольной программах.

Именно на юниорском этапе Гран-при сезона 2016/17 в Эстонии Нугуманова набрала 188,43 балла и выиграла серебряную медаль.

В финале девушка заменила Полину Цурскую, которая решила сняться с соревнований, и заняла пятое место.

Девушка также принимала участие в международном турнире ”Warsaw Cup”, где завоевала бронзовую медаль.

Елизавета активно ведет соцсети — на странице в Instagram много фотографий и рекламы. Однако, девушка не стремится зарабатывать на этом деньги и зачастую соглашается на сотрудничество по бартеру.

Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.

Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.

Оставить комментарий Читать комментарии