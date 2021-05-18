ВИДЕО: Нарвский "Транс" проехал 430 км и победил в меньшинстве

Многочасовое путешествие через всю страну в Курессааре - самый сложный и затратный выезд сезона для нарвской команды. Чтобы получше подготовиться к поединку с островитянами, "Транс" проделал 430-километровый марш-бросок на Сааремаа за сутки до матча.

"Курессааре" первым открыл счет после перерыва. Хозяева поля к этому времени уже играли в большинстве - в конце первого тайма с поля был удален нарвский игрок Мартин Кяос.

Несмотря на численное меньшинство, "Транс" очень быстро восстановил равновесие, а на 75-й минуте Никита Михайлов с острого угла не без помощи защитника "Курессааре" забил победный мяч. "Транс" добыл на острове Сааремаа 3 очка и закрепился в середине турнирной таблицы.

Центральный матч тура "Левадия" - Флора" состоится 19 мая на "А Ле Кок Арене".