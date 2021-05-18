В Рийгикогу озаботились ситуацией с торийской породой лошадей

Председатель комиссии Тармо Тамм сказал, что на заседании комиссии прошло весьма плодотворное обсуждение. ”Важно, чтобы все стороны одинаково понимали, какая именно порода лошадей находится под угрозой исчезновения, — сказал Тамм и добавил, что если для этого необходимо будет изменить закон, это будет сделано. — Цель здесь — чтобы и через сто лет мы могли сказать, что торийская порода по-прежнему существует”.

Заместитель председателя комиссии Мерри Аарт выразила тревогу в связи с тем, сохранится ли статус находящейся под угрозой породы, если мы скрестим тори с лошадьми спортивных пород, — будет ли такое потомство все еще считаться торийской породой, находящейся под угрозой исчезновения. ”Цели универсального направления и направления развития несколько различаются. Под развитием мы понимаем скрещивание, и здесь речь не идет о находящейся под угрозой породе”, — сказала Аарт.

Участники заседания отметили, что в настоящий момент в отношении торийской породы представлена одна программа разведения. При этом стоит вопрос, идет ли речь о трех подпопуляциях или нет. Вопросов в отношении старой торийской породы не возникло, но лошади универсального направления и направления развития представляют собой две разные подпопуляции, и для них необходимы разные программы разведения. Так, методы разведения для этих двух типов различаются. При разведении находящегося под угрозой исчезновения типа используются только лошади этой же породы; в разведении лошадей направления развития можно использовать жеребцов других пород, т.е. речь идет о скрещивании. Участники заседания также отметили, что находящейся под угрозой исчезновения можно признать лишь часть породы. Представитель министерства сообщил, что 400 коневодов получают пособия. Также установлена цель поддерживать коневодов, занимающихся сохранением торийской породы, и в будущем.

В заседании приняли участие вице-канцлер Министерства по делам сельской жизни по вопросам безопасности продуктов питания Хендрик Кууск; заместитель генерального директора Департамента сельского хозяйства и продовольствия Катрин Рейли и другие специалисты.