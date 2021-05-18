СМИ: в мае на учениях США в Европе имитировали полномасштабный конфликт с Россией

Цель — сымитировать конфликт с Россией — от стран Балтии и Скандинавии до Украины и Черноморского региона.

В учениях, которые проходили в Румынии и Восточной Европе, приняли участие военные из Австрии, Болгарии, Германии, Грузии, Венгрии, Черногории, Северной Македонии, Испании, с Украины и из Великобритании.

После того как Крым вошел в состав России, российские военные усилили свое присутствие в регионе, превратив его в ”неприступную крепость”, обороняющую южные рубежи России как на суше, так и с воздуха, пишет BI. В частности, Россия развернула несколько единиц зенитной ракетной системы С-400 ”Триумф”.

В материале говорится, что Крым может стать ”идеальной площадкой” для операций отрядов специального назначения Военно-морских сил (ВМС) США. Спецназу ВМС США Business Insider отводит важную роль в случае военного конфликта с Россией, а также боевым катерам сил специальных операций. Отряды специального назначения, в частности, высадиться на берег, выставить засаду, осуществлять разведку в море и на суше, подводные операции, в том числе по установке мин на корабли противника.

Главным качеством катеров Business Insider называет скрытность и огневую мощь. Они способны действовать как в море, так и реках и могут скрытно доставлять спецназ к российским объектам в Крыму.

В ходе учений Black Swan 21 экипажи катеров оттачивали навыки на реке Дунай, течение которой начинается в Германии и которая впадает в Черное море.

В Twitter Европейского командования вооруженных сил США сообщалось, что Black Swan 21 — это ежегодные учения сил специальных операций под командованием Венгрии. Они проводятся совместно с Trojan Footprint, в ходе маневров отрабатывается синхронизация действий всех сил и совместная защита нескольких европейских стран одновременно.

Как напоминает РБК, в начале мая в Эстонии высадились десантники США и Великобритании, они были задействованы в учениях Swift Responce — часть учений НАТО Defender Europe 2021 под руководством США. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя высадку западных военных, назвал учения провокацией в отношении России, а прибалтийскую страну ”активной мишенью для возможного ответного удара”.