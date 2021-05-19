"Польщённый" российский шпион отрицает причастность к кибератаке, от которой пострадали сотни американских компаний

Соединённые Штаты и Великобритания обвинили Службу внешней разведки России (СВР) — преемницу мастера зарубежных шпионских операций КГБ — в кибератаке, в результате которой пострадали девять федеральных агентств США и сотни компаний частного сектора.

”Эти утверждения выглядят как плохой детектив”, — сказал Русской службе Би-би-си глава СВР Сергей Нарышкин, близкий соратник главы Кремля Владимира Путина.

На прямой вопрос о том, несёт ли СВР ответственность за атаку на SolarWinds, Нарышкин с улыбкой отметил, что ему было бы ”лестно”, если бы СВР была ответственна за такую изощрённую атаку, но он не может ”представлять творческие достижения других авторов за свои”.

Нарышкин сказал, что не хочет обвинять Соединённые Штаты в этой кибератаке, но процитировал документы, опубликованные бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности Эдвардом Сноуденом, предположив, что тактика кибератаки была аналогична той, которую использовали американские и британские спецслужбы.