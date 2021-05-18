Российские военные следят за британским фрегатом в Чёрном море, хотя он им ”даже нервы пощекотать не может”

Британский фрегат HMS Trent по Дарданеллам и Босфору прибыл в регион в воскресенье в связи с высокой напряжённостью в отношениях России и Украины и невнятными намерениями Кремля.

Несмотря на то, что российские военные отслеживают каждое движение патрульного судна Королевского флота, бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов говорит, что для россиян оно ”не представляет серьёзной угрозы”.

”Я бы даже не сказал, что у британцев получится нам нервы пощекотать, — отметил он в интервью ”Интерфаксу”. — Может быть, если только пятку немного”.