Девушка дня
27.05.2021, 21:14

Девушка дня. Бизнес-леди с доской для серфинга: чем Дженни Мелия очаровывает своих подписчиков?

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фото автора Jess Vide: Pexels
Серфинг — спорт для красивых леди, и Дженни Мелия это подтверждает!

Дженни — американская серфингистка, бизнес-леди и модель.


Девушка не только владеет салоном ювелирных изделий, но и является их дизайнером, о чем она и сообщает на странице в своем Instagram.

А еще Дженни делится своим опытом ведения бизнеса со своими подписчиками, давая полезные советы и мотивируя людей идти к своим целям.

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