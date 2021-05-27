Девушка дня. Бизнес-леди с доской для серфинга: чем Дженни Мелия очаровывает своих подписчиков?

Дженни — американская серфингистка, бизнес-леди и модель.



Девушка не только владеет салоном ювелирных изделий, но и является их дизайнером, о чем она и сообщает на странице в своем Instagram.



А еще Дженни делится своим опытом ведения бизнеса со своими подписчиками, давая полезные советы и мотивируя людей идти к своим целям.







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