27.05.2021, 21:14
Девушка дня. Бизнес-леди с доской для серфинга: чем Дженни Мелия очаровывает своих подписчиков?(4)
Фото автора Jess Vide: Pexels
Серфинг — спорт для красивых леди, и Дженни Мелия это подтверждает!
Дженни — американская серфингистка, бизнес-леди и модель.
Девушка не только владеет салоном ювелирных изделий, но и является их дизайнером, о чем она и сообщает на странице в своем Instagram.
А еще Дженни делится своим опытом ведения бизнеса со своими подписчиками, давая полезные советы и мотивируя людей идти к своим целям.
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