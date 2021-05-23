ВИДЕО | Городище Варбола, болото Яласе и озеро Сыбесоо — обзор интересных мест в часе езды от Таллинна

Открываем новые места, находящиеся в часе езды от Таллинна! Сегодня мы посетим городище Варбола, болото Яласе и озеро Сыбесоо. Кстати, в Варбола у нас произошла неожиданная встреча с Ирландскими волкодавами. О том, что из этого вышло — смотрите в видеоролике.

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