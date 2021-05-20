Фитнес-тренер Юлия Смоли: эти продукты можно есть даже на ночь!(1)
Понятно, что на ночь лучше ничего не есть… но мы ж не машины! Поэтому я расскажу о том, что можно съесть ночью без вреда доя фигуры.
Но сначала разберём причины ночного голода:
- Недосып. Если вы не легли спать вовремя, то ждите чувство голода не вовремя
- Слишком строгая диета в течение дня
- Стресс и хроническая усталость
- Гормональные нарушения. Недостаток серотонина, мелатонина и лептина вызывают нарушения сна и режима питания
Ночь не предназначена для переваривания пищи. Ночью вырабатывается гормон роста, отвечающий за рост мышц, и идёт активная фаза жиросжигания. Увлекаясь ночными перекусами, вы тормозите процесс жиросжигания. Голод — это своего рода "полезный стресс". Голодая, организм расщепляет лишние запасы жира, очищается от вредных веществ и токсинов.
Если голод слишком сильный, скорее всего заснуть будет сложно, поэтому перед сном можно съесть что то легко усваиваемое и желательно белковое. Углеводы перед сном, особенно быстрое, крайне нежелательно. Любая пища вызывает подъем инсулина в крови, больше всего инсулин поднимается на углеводах. В свою очередь, инсулин тормозит выработку гормона роста.
Без вреда для фигуры перед сном можно съесть:
- Нежирную белую рыбу
- Куриную грудку
- Яичные белки
- Морепродукты
- Овощи, например, с с хумусом
- Орехи
- Белковый коктейль
Мне нравится делать белковый омлет, добавлять в него зелень.Также желательно не злоупотреблять молочными и кисломолочными продуктами перед сном, так как на них поднимается инсулин и это может вызвать утреннюю отечность.
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