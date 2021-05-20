Фитнес-тренер Юлия Смоли: эти продукты можно есть даже на ночь!

Понятно, что на ночь лучше ничего не есть… но мы ж не машины! Поэтому я расскажу о том, что можно съесть ночью без вреда доя фигуры.

Но сначала разберём причины ночного голода:

Недосып. Если вы не легли спать вовремя, то ждите чувство голода не вовремя

Слишком строгая диета в течение дня

Стресс и хроническая усталость

Гормональные нарушения. Недостаток серотонина, мелатонина и лептина вызывают нарушения сна и режима питания



Ночь не предназначена для переваривания пищи. Ночью вырабатывается гормон роста, отвечающий за рост мышц, и идёт активная фаза жиросжигания. Увлекаясь ночными перекусами, вы тормозите процесс жиросжигания. Голод — это своего рода "полезный стресс". Голодая, организм расщепляет лишние запасы жира, очищается от вредных веществ и токсинов.

Если голод слишком сильный, скорее всего заснуть будет сложно, поэтому перед сном можно съесть что то легко усваиваемое и желательно белковое. Углеводы перед сном, особенно быстрое, крайне нежелательно. Любая пища вызывает подъем инсулина в крови, больше всего инсулин поднимается на углеводах. В свою очередь, инсулин тормозит выработку гормона роста.

Без вреда для фигуры перед сном можно съесть:

Нежирную белую рыбу

Куриную грудку

Яичные белки

Морепродукты

Овощи, например, с с хумусом

Орехи

Белковый коктейль



Мне нравится делать белковый омлет, добавлять в него зелень.Также желательно не злоупотреблять молочными и кисломолочными продуктами перед сном, так как на них поднимается инсулин и это может вызвать утреннюю отечность.

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