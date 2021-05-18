Как просто и удобно начать инвестировать?
Часто думают, что создание буфера через накопление и инвестирование предполагает наличие большого количества свободных денег. В действительности, Вы можете сами установить размер взносов, при этом ключевое слово – последовательность. Если регулярно откладывать даже небольшие суммы, со временем накапливается значительное количество денег, которое Вы можете использовать по своему усмотрению.
Инвестирование – это разумный способ для увеличения дохода. В Compensa Elukindlustus это просто и удобно. Вам не придется ежедневно заниматься управлением своими инвестициями – достаточно оформить э-счёт и выбрать подходящие фонды. Дальше на основании полученных от Вас указаний будут действовать наши специалисты. Вы всегда можете следить за своими инвестициями в нашей интернет-конторе и получать дополнительную информацию от своего персонального консультанта, с которым при желании Вы можете связаться напрямую и посоветоваться, независимо от размера инвестируемой суммы.
В Compensa можно выбирать среди 17 различных инвестиционных фондов. При этом следует обратить внимание на то, что банки предлагают фонды только своего концерна, а в Compensa Elukindlustus есть фонды различных компаний, управляющих фондами со всего мира. Мы предлагаем признанные на международном уровне инвестиционные фонды, которые позволяют выйти на крупные рынки облигаций и ценных бумаг и получить такие же преимущества, которые обычно доступны только крупным инвесторам.
При желании можно разместить деньги в различных фондах. Это позволить рассредоточить (диверсифицировать) инвестиционные риски также в случае небольших сумм, так как все активы будут распределены между различными облигациями, акциями, регионами, предприятиями, сферами деятельности и валютами. В течение периода накопления Вы можете при желании легко поменять инвестиционные фонды – для этого нужно всего лишь отправить извещение через нашу интернет-контору.
Иногда считают, что инвестирование через договор страхования обойдется дорого. В действительности, платы в Compensa прозрачны – все платы за услуги приведены в прейскуранте и дополнительных плат за вход или выход нет, поскольку все сделки мы совершаем с NAV, или с чистой стоимостью пая.
Кроме того, следует учесть, что текущий год способствует началу инвестирования, так как сейчас в Compensa Elukindlustus можно оформить договор накопления с инвестиционным риском на льготных условиях.
В качестве дополнительной ценности к договору можно добавить защиту страхования жизни и защиту дополнительного страхования – и все это в одном договоре. Также это дает возможность оптимизировать подоходный налог, уплачиваемый с доходности договора.
Так как желания и возможности людей различны, то до принятия решения об инвестировании стоит проконсультироваться с компетентным специалистом, который поможет выяснить, какой есть выбор и что подходит именно Вам. Cпрашивайте дополнительную информацию по телефону 610 3000 или бронируйте время для консультации по адресу www.compensalife.ee. Запросы дополнительной информации не обязывают Вас заключать договор, но помогают понять, каковы Ваши возможности. Конторы Compensa Elukindlustus находятся в Таллинне, Тарту, Пярну и Вильянди. Консультирование для всех бесплатно.
Compensa Life предлагает страховые услуги. Ознакомьтесь с условиями на сайте www.compensalife.ee или проконсультируйтесь со специалистом по телефону 610 3000.