Как просто и удобно начать инвестировать?

Часто думают, что создание буфера через накопление и инвестирование предполагает наличие большого количества свободных денег. В действительности, Вы можете сами установить размер взносов, при этом ключевое слово – последовательность. Если регулярно откладывать даже небольшие суммы, со временем накапливается значительное количество денег, которое Вы можете использовать по своему усмотрению.

Инвестирование – это разумный способ для увеличения дохода. В Compensa Elukindlustus это просто и удобно. Вам не придется ежедневно заниматься управлением своими инвестициями – достаточно оформить э-счёт и выбрать подходящие фонды. Дальше на основании полученных от Вас указаний будут действовать наши специалисты. Вы всегда можете следить за своими инвестициями в нашей интернет-конторе и получать дополнительную информацию от своего персонального консультанта, с которым при желании Вы можете связаться напрямую и посоветоваться, независимо от размера инвестируемой суммы.

В Compensa можно выбирать среди 17 различных инвестиционных фондов. При этом следует обратить внимание на то, что банки предлагают фонды только своего концерна, а в Compensa Elukindlustus есть фонды различных компаний, управляющих фондами со всего мира. Мы предлагаем признанные на международном уровне инвестиционные фонды, которые позволяют выйти на крупные рынки облигаций и ценных бумаг и получить такие же преимущества, которые обычно доступны только крупным инвесторам.

При желании можно разместить деньги в различных фондах. Это позволить рассредоточить (диверсифицировать) инвестиционные риски также в случае небольших сумм, так как все активы будут распределены между различными облигациями, акциями, регионами, предприятиями, сферами деятельности и валютами. В течение периода накопления Вы можете при желании легко поменять инвестиционные фонды – для этого нужно всего лишь отправить извещение через нашу интернет-контору.