ХАМАС продолжает обстрелы Израиля. Что это за группировка и кто ее поддерживает?

"Радикально-исламистское" — это определение обычно употребляют большинство немецких СМИ, когда речь идет о движении ХАМАС, с 2007 года находящемся у власти в секторе Газа. С начала ракетных обстрелов группировкой ХАМАС территории Израиля немецкая пресса все чаще говорит о ней как о террористической исламистской организации. Таким же образом ХАМАС определяют и большинство европейских государств. Исключение составляют Норвегия и Швейцария, которые поддерживают контакты с ХАМАС. Не признает ХАМАС террористической организацией и Россия. А поддержка движения рядом исламских государств не ограничивается только его признанием.

ХАМАС был основан во второй половине 1980-х годов и с момента возникновения находился в оппозиции к Организации освобождения Палестины (ООП) Ясира Арафата. Изначально ХАМАС рассматривался Израилем как противовес ООП и даже, по некоторым данным, какое-то время пользовался его финансовой поддержкой. Впрочем, обе стороны категорически отрицают эту версию. В отличие от ООП, ХАМАС с самого начала не признавал существования государства Израиль, призывая к его уничтожению и созданию на его территории исламского палестинского государства. На гербе ХАМАС изображены два скрещенных меча на фоне Купола Скалы на Храмовой горе в Иерусалиме и в обрамлении палестинских флагов, а вверху — контур палестинского государства, занимающего территорию Израиля.

В 1993 году между Израилем и Организацией освобождения Палестины Арафата были подписаны соглашения в Осло, что положило конец первой интифаде (в переводе с арабского "подъем", "потрясение" или "избавление" — восстания палестинцев в 1987-1993 годах против израильтян, целью которых было названо освобождение территорий, занятых Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. — Ред. ). ХАМАС достигнутых договоренностей в Осло не признал, продолжив совершать нападения на территорию Израиля.