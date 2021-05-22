Mоя кухня
22.05.2021, 15:19

РЕЦЕПТ | Ленивые голубцы с красной чечевицей

 
Из личного архива Елены Лукашовой
Таллиннский повар Елена Лукашова продолжает делиться рецептами простых и невероятно вкусных блюд. Кстати, подписаться на ее блог в Instagram можно здесь.

Это блюдо родилось прошлой весной, когда мы сидели на карантине в деревне и с тех пор очень хорошо закрепилось в нашем меню. Историю возникновения этого рецепта, я рассказывала в эфире радиопередачи ”Пятница с Катей”.

Чтобы почувствовать вкус весны, вам потребуется:

  • 1 крупная морковь или две маленькие
  • 1 репчатый лук
  • 500 г куриного фарша
  • Небольшой кочан молодой капусты
  • 250 г красной чечевицы

Приготовление

Отвариваем чечевицу в соотвествии с инструкцией на упаковке. Пока чечевица вариться, готовим остальные составляющие.

Лук нарезаем мелким кубиком и обжариваем на заранее разогретой сковородке с добавлением растительного масла. Не крупной терке натекаем морковь и добавляем к луку — немного обжариваем и следом добавляем фарш. Обжариваем немного все вместе, разбивая лопаткой фарш на более мелкие кусочки. Сверху выкладываем нашинкованную капусту, вливаем 1 стакан воды, убавляем огонь и тушим до готовности капусты. Тем временем сливаем чечевицу. Смешиваем ее с готовыми капустой и фаршем и сервируем с зеленью и холодной сметаной.

Приятного аппетита и весеннего настроения!

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