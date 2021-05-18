Здоровье
18.05.2021, 18:33

Когда-когда?! Евросоюз предъявил иск компании AstraZeneca по поводу задержек в поставках вакцины, на кону 870 млн евро

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AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria viaalid
AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria viaalid
Foto: Argo Ingver
На прошлой неделе Европейская комиссия возбудила судебный иск против англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca за ”несоблюдение контракта на поставку вакцины”. AstraZeneca утверждает, что она ”полностью выполнила” свои обязательства. О том, что именно заявления и просочившиеся документы говорят о проблемах, которые могут возникнуть в ходе судебного процесса, пишет Mondaq.

1. Много ли не хватает?

Много!

Контракт предусматривал, что в 2020 году будет поставлено 30-40 миллионов доз, ещё 80-100 миллионов — к концу марта этого года. В общей сложности к концу июня должно было быть поставлено 300 миллионов доз.

В итоге к концу марта Евросоюз получил около 30 миллионов доз, а к концу июня ожидает только около 70 миллионов.

Таким образом, не хватает порядка 160 миллионов доз, то есть более 50% от общего заказа.

2. Виновата ли в этом AstraZeneca?

Неясно, почему AstraZeneca настолько отстала от темпов, на которые согласилась, но для масштабного производства аденовирусных векторных вакцин (таких как AstraZeneca) требуется вырастить огромное количество человеческих клеток ещё до внедрения в них вируса. Что получится на выходе — неизвестно. Один химик даже назвал этот процесс ”вуду”.

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