Когда-когда?! Евросоюз предъявил иск компании AstraZeneca по поводу задержек в поставках вакцины, на кону 870 млн евро

1. Много ли не хватает?

Много!

Контракт предусматривал, что в 2020 году будет поставлено 30-40 миллионов доз, ещё 80-100 миллионов — к концу марта этого года. В общей сложности к концу июня должно было быть поставлено 300 миллионов доз.

В итоге к концу марта Евросоюз получил около 30 миллионов доз, а к концу июня ожидает только около 70 миллионов.

Таким образом, не хватает порядка 160 миллионов доз, то есть более 50% от общего заказа.

2. Виновата ли в этом AstraZeneca?

Неясно, почему AstraZeneca настолько отстала от темпов, на которые согласилась, но для масштабного производства аденовирусных векторных вакцин (таких как AstraZeneca) требуется вырастить огромное количество человеческих клеток ещё до внедрения в них вируса. Что получится на выходе — неизвестно. Один химик даже назвал этот процесс ”вуду”.