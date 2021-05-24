Как нас хаски выгуливали: блогеры RusDelfi рассказали о необычном хуторе, где живет 26 собак

Сегодня мы отправимся в чудесное место, которое находится в 35-ти километрах от Таллинна — на хутор хаски. Всем известно, что общение с животными благотворно влияет на людей, а когда их так много в одном месте, да еще и все открыты к общению — это верх удовольствия. На данный момент на хуторе проживает 26 собак породы "сибирские хаски", 23 из которых — взрослые и трое очаровательных щенков.

Как это было?



Не успели мы припарковать машину, как нас уже встречал симпатичный незнакомец — большой и почтенный пес. Он подошел к каждому гостю и не уходил до тех пор, пока все его не погладили. А дальше пес отвел нас к месту сбора. Как позже выяснилось, встречать нас вышел вожак по имени Оки. Если честно, нам показалось, что именно он является хозяином хутора.

А дальше нас ждало знакомство со всеми собаками и рассказ про породу хаски. Как заметил хозяин, хаски — порода с бешеной энергией, псы с радостью тянут сани с людьми, ну а в остальном… Охотятся они лишь в свое удовольствие, а охранники из них совсем никакие — уж очень дружелюбная эта порода.

Хаски очень разные по своему характеру, кто-то более сообразительный, кто-то резвый, кто-то ласковый. Цвет глаз и шерсти у них тоже разнится. Появление щенков превращается в подобие лотереи, ведь никогда не знаешь, какой будет щенок — черно-белый, серый, серебряный, а может быть медный или рыжий. Цвет глаз у хаски бывает голубой или карий, иногда разноцветный (такие на хуторе тоже есть), а случается, что глаз сочетает в себе и голубой и карий — получается такой "рябоглаз".