Как нас хаски выгуливали: блогеры RusDelfi рассказали о необычном хуторе, где живет 26 собак
Сегодня мы отправимся в чудесное место, которое находится в 35-ти километрах от Таллинна — на хутор хаски. Всем известно, что общение с животными благотворно влияет на людей, а когда их так много в одном месте, да еще и все открыты к общению — это верх удовольствия. На данный момент на хуторе проживает 26 собак породы "сибирские хаски", 23 из которых — взрослые и трое очаровательных щенков.
Как это было?
Не успели мы припарковать машину, как нас уже встречал симпатичный незнакомец — большой и почтенный пес. Он подошел к каждому гостю и не уходил до тех пор, пока все его не погладили. А дальше пес отвел нас к месту сбора. Как позже выяснилось, встречать нас вышел вожак по имени Оки. Если честно, нам показалось, что именно он является хозяином хутора.
А дальше нас ждало знакомство со всеми собаками и рассказ про породу хаски. Как заметил хозяин, хаски — порода с бешеной энергией, псы с радостью тянут сани с людьми, ну а в остальном… Охотятся они лишь в свое удовольствие, а охранники из них совсем никакие — уж очень дружелюбная эта порода.
Хаски очень разные по своему характеру, кто-то более сообразительный, кто-то резвый, кто-то ласковый. Цвет глаз и шерсти у них тоже разнится. Появление щенков превращается в подобие лотереи, ведь никогда не знаешь, какой будет щенок — черно-белый, серый, серебряный, а может быть медный или рыжий. Цвет глаз у хаски бывает голубой или карий, иногда разноцветный (такие на хуторе тоже есть), а случается, что глаз сочетает в себе и голубой и карий — получается такой "рябоглаз".
Далее к каждому приставили по одной-две собачки, прочно привязали их к поясу и мы отправились на прогулку. Кто кого выгуливал — вопрос до сих пор остается открытым. В целом нам предстояло пройти около 7-ми километров по сельской местности, на что приблизительно уходит 1-1,5 часа. Сколько ушло у нас — мы не считали, потому что были заняты общением с животными. Но будьте готовы к тому, что хаски резвые и идти придется в быстром темпе. Потом еще неделю ноги болели, не быть нам владельцами хаски.
После прогулки нам удалось покормить еще одних обитателей фермы — альпак, и подивиться на строптивого пони, который всех держит в ежовых рукавицах.
Историческую усадьбу Паазику, основанную в 1854 году, и ее окрестности хозяева планируют восстановить и уже предоставляют возможность для ночлега — глэмпинг.
Здесь также можно проводить свои мероприятия, дни рождения и фотосессии. Не жалейте денег на это приключение, ведь объем работы, выполняемый хозяевами, сложно переоценить!
Еще больше интересных идей для досуга можно найти в блоге Виталия и Юлии Ээстис on hää. Более подробно можно прочитать здесь.
Страничка на эстонском языке более информативная, так что не поленитесь заглянуть и туда. Гав!
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