Julius Rou
18.05.2021, 15:45

ВИДЕО | Как отмечают праздники в эстонской деревне? Видеоэкскурсия от блогера RusDelfi

 
Screenshot YouTube
Видеоблогер RusDelfi Юлиус продолжает рассказывать о путешествиях в пределах Эстонии. На этот раз он не только отправился в необычное место, но и показал, что жизнь в деревне ничуть не скучнее, чем в городе.

"В этом году хочу рассказать вам о празднике, который особенно чтут в Эстонии — Дне матери.
Мы отправимся в небольшую деревню Кяру и посмотрим, как празднуют этот день местные. Кстати, в этот день в деревне состоялось открытие второй выставки Музея колясок" — пишет автор в описании к видеоролику.

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