Я теперь ”чипирована": автор молодежного блога на RusDelfi рассказала, как решилась на вакцинацию

Мы решили поговорить о вакцинации с одним из авторов статей на молодежного блога, которая уже сделала прививку. Как это проходит? Какие побочные эффекты? Откуда брать информацию? Об этом и не только в нашем новом материале.

Почему решилась на вакцинацию?

Мы живём в этой ”новой” реальности уже больше года. За это время несколько раз то закрывали всё, то снова открывали. Часто я была близко контактным человеком и приходилось сидеть на самоизоляции. А сколько тестов сделала за это время уже потеряла счёт! Я устала ходить и бояться, что заболею и заражу других. Думаю, многие меня поймут. Поэтому, как только сказали, что появилась вакцина, я сразу решила — обязательно вакцинируюсь, как только появится возможность. Сначала правда думала, что смогу только где-то в июне, но через некоторое время мне позвонила семейный врач. Сказала, что я в группе риска и предложила время в апреле. Я согласилась и теперь, во-первых, чувствую себя в большей безопасности, а во-вторых, появилось ощущение, что мой ”гражданский долг” выполнен и я сделала всё, что могла, чтобы мы вернулись к нормальной жизни.

Какие были аргументы за и против?

Аргументов против было не так много. Наверное, единственное, что меня смущало, это побочные эффекты от вакцины, а именно от AstraZeneca, т.к. в новостях постоянно говорили об этом. Многие знакомые не хотят прививаться и особо не поддерживали мою идею, поэтому я волновалась, конечно. Хотя, когда я думаю об этом сейчас, понимаю, что переживала больше не из-за самой вакцины, а из-за того, что надо идти в больницу. Я не очень комфортно себя в них чувствую и каждый поход туда для меня — стресс. Помню, когда пришла на прививку, сначала в коридоре сидели только пожилые люди, медсестра и я. Было немного неловко. Аргументов за было намного больше: смогу к родственникам поехать, не буду переживать, что, если заражусь, то перенесу болезнь тяжело… Ну, и всё то, что я сказала ранее.

Как проходила вакцинация?