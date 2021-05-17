"Барселона" может подписать контракт с 16-летним россиянином. Он даже не играл в премьер-лиге

Также на игрока претендует ряд европейских клубов и ”Зенит”.

16-летний футболист принял участие в 30 матчах за ”Чертаново” в минувшем сезоне чемпионата Олимп — ФНЛ. Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

”Чертаново” по итогам сезона занял 21-е место в ФНЛ и вылетел из турнира.

Еще больше новостей про СПОРТ ЗДЕСЬ.