Сексуальные хит-предупреждения от Черной Пантеры

Chickie – это озорной стимулятор клитора, посасывающий клитор так, как этого не сделает ни один мужчина. На клиторе 8000 нервных окончаний и 75 % женских оргазмов именно на клиторе. Chickie водонепроницаемый, с ним ты можешь даже в море окунуться. Chikie посасывает клитор 16-ю различными режимами и заряжается от USB. Chickie покрыт шелковисто гладким медицинским силиконом.

Princette Puppypus – озорной и дискретный мультифункциональный вибратор. Используй его для стимуляции клитора или для анального наслаждения. Каждый его кончик ножки вибрирует самостоятельно, а большая головка позволит насладится более насыщенными вибрациями. Как головка, так и ножки позволяют его удобно держать в руке. Printsett Puppypus – универсальный и эйфоричный спутник. Заряжается от USB, водонепроницаемый, покрыт шелковисто гладким медицинским силиконом. Его головка и щупальца вибрируют тихо и мощно, с пятью различными скоростями и рисунками вибрации.

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВИБРАТОР STARSI Starsi – это мультифункциональный вибратор в форме морской звезды, подходит идеально парам и наслаждающим в одиночку для стимуляции клитора, анального наслаждения, мужчинам для стимуляции пениса. Starsi ведет от любовной игры до победного конца.

Starsi водонепроницаемый, заряжается от USB и покрыт шелковистым гладким медицинским силиконом.

МУЖЧИНАМ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ СТИМУЛЯТОР ОРАЛЬНОГО СЕКСА TENGA AERO RING Tenga Aero предложит мужчине неземной оральный опыт. Сосет мужское достоинство десятью различной интенсивностью, чтобы в любой момент найти тот самый верный. В ассортименте 2 модели, содержание которых имеет различную структуру: Cobalt – деликатная послойная структура и Silver- винтообразная структура. Tenga – это всеми мужчинами мира самая излюбленная и новая модель Tenga.