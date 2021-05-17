Сексуальные хит-предупреждения от Черной Пантеры
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Princette Puppypus – озорной и дискретный мультифункциональный вибратор. Используй его для стимуляции клитора или для анального наслаждения. Каждый его кончик ножки вибрирует самостоятельно, а большая головка позволит насладится более насыщенными вибрациями. Как головка, так и ножки позволяют его удобно держать в руке. Printsett Puppypus – универсальный и эйфоричный спутник. Заряжается от USB, водонепроницаемый, покрыт шелковисто гладким медицинским силиконом. Его головка и щупальца вибрируют тихо и мощно, с пятью различными скоростями и рисунками вибрации.
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