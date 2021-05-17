"Маленький ангел" Джордж Хайндз погиб, не дожив до третьего дня рождения в результате взрыва газа. Три дома разрушены
Фото: скриншот из видео The Times
Джордж Артур Хайндз не дожил до своего третьего дня рождения два месяца, ещё два человека находятся в критическом состоянии в больнице. Взрыв прогремел вчера в Хейшеме, графство Ланкашир, сообщаетThe Times.
Звонок в полицию поступил около 2 часов 40 минут пополуночи. Прибыв на место, полицейские обнаружили, что два дома разрушены, а третий сильно повреждён.
Родители Джорджа — Вики Стадхолм и Стивен Хайндз — также пострадали, но не серьёзно.
”Смерть нашего замечательного малыша нас совершенно выбила из колеи, — говорят они. — Мы так его любили! У нас нет слов, чтобы описать, что мы чувствуем, и нам нужно время, чтобы смириться с тем, что произошло”.