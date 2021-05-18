Русское образование и центристы: бесконечные разговоры о спасении

Программа развития образования сейчас отправлена в парламент, где будет обсуждаться в комиссиях с последующим голосованием в большом зале. Столичные защитники из Центристской Партии почему-то не торопятся с предложениями дополнить данный стратегический документ параграфом о планах развития русской школы. При этом новый министр Лийна Керсна не объявляла о коренном пересмотре этой программы, что означает отсутствие принципиальных претензий у реформистов к документу, доставшемуся им ”в наследство” за подписью Майлис Репс. Формальным же поводом для некоторого возбуждения центристов послужило создание новым министром рабочей группы при министерстве, которая займется вопросами по переходу к единому основному образованию на эстонском языке. Центристская Партия сейчас состоит в коалиции, а это значит, что вряд ли реформисты делают нечто противоречащее коалиционному договору. Забавно вдвойне, что Я. Ааб, спокойно относившийся к постепенному сворачиванию русского образования на посту министра, первым ”бросился в бой”, желая доказать, что происходит нечто совершенно неожиданное. Потом последовали заявления курирующего столичное образование В.Белобровцева о том, что ”не допустим” и ”пока мы у власти в Таллинне, русским школам ничего не грозит”. Где же те враги, которые мешают русским центристам спасать русское же образование?

Стоит отметить, что все эти невнятные движения происходят на фоне существенных преобразований школьной сети в регионах и пересмотра методик преподавания в целом. Открываются госгимназии — только в Таллинне их будет три. Из-за недостатка учеников многие школы меняют статус. И если русские школы не фигурируют даже в планах развития, составленных центристскими министрами, то содержание их борьбы за сохранение русскоязычного образования становится непонятным.

В конце 2016 года ЦП объявило о начале эксперимента в трех русских гимназиях, цель которого состояла в достижении учащимися владения эстонским языком на уровне С1 при сохранении преподавания на русском. Майлис Репс обещала разработать методики и через два года начать их практическую реализацию. Время прошло, но ничего не происходит, если не считать претензий со стороны Госконтроля по неясному расходованию 2,5 миллионов евро, якобы потраченных школами на улучшение преподавания эстонского языка. Во время выборов 2019 года ЦП обещала родителям возможность выбора между эстонским, русским и даже иными языками обучения. В реальности же в 2019 году центристы создали коалицию с EKRE , а уже 2 декабря 2020 года министр Яак Ааб в интервью русскому Postimees сказал: русские школы сокращать будут постепенно, в течение 10-15 лет. Неловкость ситуации заключается в том, что у Центристской Партии нет никакого видения развития русской школы. В октябре 2020 года М.Репс подписала монументальную программу развития системы образования на период 2021- 2035. О русском образовании в этом важнейшем стратегическом документе содержится одно единственное упоминание, да и оно попало в параграф с характерным названием ”Узкие места”:

Ничто не мешает центристам спасти русское образование

Странно, что по обсуждаемой теме молчит Юри Ратас. Ни слова не слышно о реакции фракции центристов в Рийгикогу (ею формально руководит все та же М.Репс). А ведь именно в парламентской комиссии и в большом зале Рийгикогу будет решаться судьба русского образования. Реализованы будут те пункты, которые войдут в программу развития образования. Комиссией по культуре, отвечающей за образование, руководит профессор Ааду Муст, один из основателей Центристской партии. Членами комиссии являются социал-демократ Эдуард Одинец и Виктория Ладынская из ”Отечества”. Никакого засилия реформистов там нет. Парламентом руководит лидер центристов, за координацию работы правительства с местными самоуправлениями отвечает министр Я. Ааб, что дает возможность с уверенностью сказать, что при желании ЦП в состоянии реализовать в столице любые ”хотелки”.

Бурная реакция столичных центристов на инициативы министерства — ничто иное как примитивный предвыборный пиар. Если русское крыло ЦП больше не имеет влияния и руководство партии не интересует судьба русского образования, то это уже другая проблема.

Панические заявления русского крыла ЦП никогда не содержали конструктива. Более того, когда в 2012 году они были уверены в отказе со стороны правительства, то смело предлагали сохранение русского языка в четырех столичных и двух нарвских гимназиях. Получив отказ, они с радостью отыграли обязательную программу на тему ”мы хотели, но нам не дали”. Почему же оказавшись во главе правительства, они не повторили это ходатайство? Неужели Ратас и Репс были против?

Пора этот многолетний цирк как-то завершать. Спасать надо адекватными методами, с использованием тех процедур, которые могут привести к цели. Хватит центристам вводить в заблуждение русскую общину обещанием чуда.

Каким образом реально помочь русскому образованию?

Любые планы серьезных изменений в образовании возможны лишь при тесном сотрудничестве самоуправлений и государства. А изменение регуляций означает участие парламента. Те, кто собирается повлиять на судьбу русских школ, обязаны активно участвовать в обсуждении программы развития образования в парламенте, а не комментировать ситуацию в СМИ. Участники коалиции, собирающиеся повлиять на решения не участвуя при этом в коалиционных или в парламентских обсуждениях, это манипуляторы и провокаторы, не уважающие своего избирателя. Если руководители некоторых местных самоуправлений ожидают, что к ним прислушаются посредством СМИ, без обращения в парламент или правительство (например, к министрам образования и государственного управления), то они либо очень неумные люди, либо их вообще не интересует достижение конкретного результата и реальная судьба русского образования в Эстонии.

Занимаясь все последние годы темой русского образования, ЦП окончательно превратилась в плохое пятое колесо, которое много шумит, но ни на что не влияет. Есть ощущение, что центристы живут надеждой на реализацию принципа Ходжи Насреддина ”обещать можно что угодно, ведь есть большая вероятность, что к обещанному моменту не будет или падишаха, или ишака”. Если это утешит русских избирателей, то на короткое время перед выборами они выступают в роли падишаха, а остальное время их держат в роли сами понимаете кого.