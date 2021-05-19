Журналисты выяснили, как племянник Бердымухамедова наживается на продовольственном кризисе в Туркменистане(9)
”Пока граждане Туркменистана стоят в бесконечных очередях за субсидированными продуктами, члены правящей семьи наслаждаются роскошной жизнью. Журналистам впервые удалось получить документальные доказательства того, что связи с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым могут помочь получить выгодные контракты”, пишут авторы расследования Руслан Мятиев и Байрам Шихмурадов.
Журналистам удалось выяснить, что острая нехватка продовольствия в Туркменистане стала золотой жилой для одного из племянников президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Речь в материале идёт о 39-летнем сыне старшей сестры Бердымухамедова Хаджимурате Реджепове, который, как оказалось, является владельцем фирмы, которая по указу дяди-президента получила многомиллионные контракты на импорт продовольствия.
Сделка на 27,5 миллиона долларов от дяди-президента
Согласно полученным журналистами Turkmen.news, Gundogar и OCCRP, зарегистрированная в Великобритании фирма Greatcom Trade LLP., владельцем которой является президентский племянник Реджепов, в 2016 году получила госконтракт на 25,7 миллиона долларов. Это стало возможным благодаря указу президента Бердымухамедова за номером 14995 от 11 ноября 2016 года, который предписывал Министерству торговли и внешнеэкономических связей заключить импортные контракты на сумму 60 миллионов долларов с семью зарубежными компаниями. Как минимум три из них вызывают серьезные вопросы, пишут авторы материала.
Greatcom должна была поставить в Туркменистан 15 100 тонн сахара, 7000 тонн куриных окорочков, 2083 тонны подсолнечного масла, 170 тонн сливочного масла и 107 тонн маргарина. В итоге сделка обошлась в 27,5 миллиона долларов.
Указ Бердымухамедова, дающий Greatcom право импортировать продукты, — уникальный документ для страны, в которой президент напрямую участвует во всех аспектах госуправления. Журналисты изучили тысячи президентских указов, и только этот напрямую относится к поставкам продуктов.
”Этот указ является президентским сигналом всем туркменским чиновникам — от вице-премьера, отвечающего за торговлю, до министра — что с этого момента они должны работать только с этими фирмами”, — приводятся слова человека, знакомого с системой импорта продовольствия. Он попросил не раскрывать его имя.
Роскошный особняк Реджепова
Журналистам также удалось выяснить, на что президентский племянник потратил полученную от госконтракта прибыль.
Так прибыльная сделка позволила президентскому племяннику купить роскошный особняк в столице Туркменистана Ашхабаде. Дом изнутри украсили мрамором, бронзой и хрустальными люстрами, привезенными специально из Италии — такие богатства не по карману обычному жителю Туркменистана, пишут авторы материала.
Роскошный особняк расположен в центральном районе Гажа, который перестроили в преддверии Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, прошедших в Ашхабаде в 2017 году. Проект нового жилого комплекса обошелся государству почти в 547 миллионов долларов. По данным Amnesty International, чтобы построить новое поселение, включающее детсад, школу, торговые центры и парк, правительство снесло старые дома и выселило их жильцов без адекватной компенсации.
Пока Реджепов наслаждается роскошной жизнью, у обычных граждан Туркменистана дела лучше не становятся.
На фоне нехватки продовольствия некоторые семьи нашли способ хоть немного заработать: с раннего утра они занимали очередь и брали продукты, пока они еще были, а потом перепродавали их в коммерческие магазины подороже. Среди населения растет напряжение: голодные люди переживают, как прокормить семьи. Ссоры, перепалки и драки стали обычным делом, и правительству пришлось прикрепить к магазинам полицейских для поддержания порядка и пресечения спекуляции.
В прошлом году ситуация усугубилась: правительство ввело систему продовольственных карточек во всех регионах, кроме столицы, и обязало жителей покупать субсидированные продукты в ближайшем к месту прописки магазине. Затем в некоторых регионах Туркменистана продуктовые нормы сократились.
В октябре 2020 года месячную норму субсидированных продуктов жителей города Мары в пустыне Каракумы сократили: два куриных окорочка на семью и шесть яиц на человека. В этом апреле месячную норму отпуска продуктов сократили и в городе Балканабаде: один куриный окорочок, литр растительного масла и 250 граммов сахара на семью.
Рэйчел Денбер из Human Rights Watch говорит, что нехватка продуктов и очереди — ”источники сильнейшего стресса”. ”Омерзительно, что люди из окружения Бердымухамедова или кто-то другой наживаются на чужом горе”.
В материале также упоминается контракт на импорт свыше 1200 тонн кондитерских изделий, которую получила шотландская фирма Intergold LP, которую основали менее чем за год до этого. Эта сделка обошлась правительству в 3,5 миллиона долларов.
Азатлык совместно с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) сообщал о сомнительной деятельности этой и других компаний, вероятно связанных с туркменскими элитами.