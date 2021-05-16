"Спартак" стал вторым в чемпионате России и сыграет в квалификации Лиги чемпионов
У "Ахмата" отличился Владимир Ильин (20, 31-я минуты). У "Спартака" голы забили Квинси Промес (54) и Виктор Мозес (83).
Красно-белые набрали 57 очков и в следующем сезоне начнут выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда. Чемпион России "Зенит" выступит в групповом этапе самого престижного клубного турнира Европы. Во встрече последнего тура команда из Санкт-Петербурга в гостях переиграла "Тамбов" (5:1) и набрала 65 очков. Четыре мяча в составе победителей забил Артем Дзюба (11, 55, 72, 74), ставший лучшим бомбрадиром чемпионата с 20 голами, автогол забил защитник "Тамбова" Фарход Васиев (90+4), а в составе проигравших отличился Кирилл Климов (45).
Московский "Локомотив" в заключительном матче чемпионата на своем поле переиграл екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 и занял третье место, набрав 56 очков. Победный мяч на 89-й минуте встречи забил Дмитрий Рыбчинский. С 75-й минуты "Урал" доигрывал матч вдевятером из-за удаления Рафала Аугустыняка и Даниэля Мишкича. Железнодорожники также являются обладателями Бетсити — Кубка России и в следующем сезоне сыграют в групповом этапе Лиги Европы.
Столичный ЦСКА в гостях проиграл московскому "Динамо" со счетом 2:3 и впервые с сезона-2001/02 не сыграет в еврокубках. Армейцы заняли шестую строчку в турнирной таблице. Дублем в составе бело-голубых отметился Вячеслав Грулев (65, 72), а победный мяч на 89-й минуте встречи забил Арсен Захарян. У армейцев отличились Наир Тикнизян (18) и Чидера Эджуке (79).
"Рубин" и "Сочи" сыграют в Лиге конференций
Четвертое место занял казанский "Рубин" (53 очка), сыгравший в последнем туре вничью с волгоградским "Ротором" со счетом 1:1. "Ротор" усилиями Фламариона вышел вперед на 79-й минуте, на третьей компенсированной минуте счет сравнял Джордже Деспотович. Оба мяча были забиты с пенальти.
Казанцы выступят в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. "Ротор" набрал 22 очка и занимает промежуточное 14-е место, обогнав "Уфу", в активе которой столько же очков. Начало встречи между "Уфой" и "Арсеналом" было перенесено на 16:00 мск из-за жары. Игра проходит в эти минуты, уфимцы после первого тайма ведут со счетом 2:1.
"Арсенал", имеющий 23 очка, сохранил прописку в премьер-лиге. "Уфа" сыграет в элитном дивизионе в следующем сезоне, если не проиграет команде из Тулы. "Сочи" в 30-м туре на выезде сыграл вничью с "Химками" со счетом 0:0 и сохранил пятое место (53), дающее право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги конференций.
"Сочи" впервые в истории выступит в еврокубках. "Рубин" в последний раз играл в еврокубках в сезоне-2015/16 и не сумел выйти из группы Лиги Европы.
Еще в одном завершившемся матче "Краснодар" на выезде переиграл "Ростов" со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Кристоффер Олссон (45+5), Вандерсон (59) и Кайо (90+8). Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский отправил мяч в собственные ворота (49). "Краснодар" с 41 одним очком стал десятым, "Ростов" набрал на два очка больше и завершил чемпионат на девятой строчке.