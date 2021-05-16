Немецкие эксперты: прививаться от ковида придется повторно

"Вирус не уйдет от нас. Поэтому нынешние прививки от коронавируса будут не последними, — заявил председатель комиссии Томас Мертенс (Thomas Mertens) в интервью изданиям медиагруппы Funke. — Надо быть готовыми к тому, что в будущем году, возможно, всем нам придется освежить прививку".

В свою очередь, эксперт Социал-демократической партии Германии по вопросам здравоохранения, бывший эпидемиолог Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) указал, что иммунная защита после прививки держится полгода. Так что некоторым жителям ФРГ придется проходить повторную вакцинацию уже осенью, отметил политик. В случае если в стране начнут распространяться варианты коронавируса, против которых имеющиеся вакцины будут малоэффективны, начать делать прививки усовершенствованными препаратами нужно будет уже раньше, считает он.