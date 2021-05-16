ЕС потребовал пересмотреть решение о списке недружественных России стран

Европейский союз сожалеет о решении России создать список иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении Москвы. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

”ЕС считает необоснованными обвинения в недружественных действиях”, — отметил он.

По словам Борреля, указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, несовместим с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. ”Мы призываем Россию пересмотреть свое решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся под напряжением”, — добавил он.

Как отметил Боррель, Евросоюз продолжит согласовывать позицию по этой теме со своими партнерами, а также выражает полную солидарность с Чехией и США, которые оказались в этом списке.

23 апреля Путин подписал указ, который ограничивает возможность принимать сотрудников на работу в диппредставительства недружественных России стран. Положения указа не распространяются на граждан недружественных государств, которые прибыли оттуда в Россию в качестве сотрудников дипмиссий.

15 мая правительство опубликовало перечень иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении России. В списке оказались только две страны — Чехия и США. Документом было утверждено число физических лиц, которые находятся на территории России и с которыми дипломатическим представительствам и консульским учреждениям обеих стран разрешено заключать трудовые договоры. Так, Чехия может заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, США — ни с кем.

Решение включить Чехию и США в список недружественных стран российские власти приняли на фоне действий обоих государств, предпринятых в апреле. Вашингтон ввел новый пакет санкций против Москвы, включающий высылку российский дипломатов, а Чехия объявила российских дипломатов персонами нон грата на фоне расследования взрывов на складе с боеприпасами, которые произошли во Врбетице в 2014 году. Россия в ответ на действия Чехии и США пообещала ответить высылкой их дипломатов, а также заявила о непричастности к инциденту семилетней давности в Злинском крае.