Израиль и ХАМАС обменялись новыми ракетными ударами

Много ракет

"Сегодня вечером ХАМАС обстрелял центр и юг Израиля большим количеством ракет. Операторы нашей системы воздушной обороны помогают защищать небо Израиля и его жителей", — говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

Жители Тель-Авива и Беэр-Шевы снова были вынуждены укрываться в бомбоубежищах после того, как услышали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле. Пять ракет были перехвачены системой "Железный купол" над Беэр-Шевой, семь упали на открытой местности, уточнила телекомпания "Кан".

Палестинские СМИ в свою очередь сообщили, что ВВС Израиля за последние несколько часов нанесли интенсивные авиаудары по многочисленным целям в секторе Газа. Это произошло вскоре после широкомасштабного ракетного обстрела центральной и южной части Израиля, пишет Times of Israel.

По данным израильского портала Walla, за час израильская авиация нанесла более 100 авиаударов — в основном по северной и центральной частям сектора Газа.

В результате одного из ударов был взорван дом лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Был ли кто-то в это время в доме, пока не ясно.

По словам представителей палестинского министерства здравоохранения, по меньшей мере четыре палестинца были убиты в результате новых ударов по Газе, сообщает агентство Рейтер. Среди погибших — врач-невролог, его жена и дочь получили ранения, рассказали местные медики.

По данным палестинской стороны, за шесть дней конфликта в секторе Газа были убиты по меньшей мере 149 человек, в том числе 41 ребенок. Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двух детях.

"Столько, сколько потребуется"

Накануне израильские ВВС нанесли удар и разрушили 12-этажный жилой дом в Газе, в котором размещались корпункты агентства Ассошиэйтед пресс и телекомпании "Аль-Джазира". После предупреждения израильских военных люди из здания были эвакуированы.