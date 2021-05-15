Китайский зонд "Вопросы к небу" совершил успешную посадку на Марсе

Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой Национальное космическое управление Китая, аппарат "Тяньвэнь-1" совершил посадку в предварительно выбранном районе в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса. С помощью марсохода планируется исследовать геологию этого района.

Впервые китайский космический аппарат совершил посадку на поверхность другой планеты. Китай стал второй после США страной, приступившей к исследованию Марса. Зонд, запущенный совместно с Россией в 2011 году, не покинул орбиту Земли, напоминает агентство Рейтер.

"Тяньвэнь-1" состоит из орбитального модуля, посадочной платформы и марсохода.

В конце февраля зонд вышел на орбиту и более двух месяцев выбирал подходящее место посадки, пишет Синьхуа. Кроме того, он фотографировал поверхность планеты.

Марсоход "Чжучжун", названный в честь китайского бога огня, теперь должен обследовать место посадки, прежде чем покинуть платформу.

Он работает на солнечной энергии, на ровере установлена камера с высоким разрешением.

Марсоход будет изучать поверхность и атмосферу планеты. "Чжучжун" также будет искать признаки возможно существовавшей жизни на Марсе — искать подземные воды и лед, используя георадар.

Аппарат назван в честь поэмы "Вопросы к небу" китайского лирического поэта Цюй Юаня, жившего в IV веке до н.э.

Внешне "Чжучжун" напоминает американские марсоходы "Спирит" и "Оппортьюнити", которые были доставлены на поверхность Марса в 2004 году. Его вес составляет около 240 кг, а энергия вырабатывается за счет солнечных батарей.

Аппарат оборудован специальными мачтами с камерами для фотосъемки и навигации, а также инструментами для анализа проб грунта и поиска воды и льда. Исследование планеты, как ожидается, будет продолжаться около 90 марсианских суток.