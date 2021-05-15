Если решить ”русский вопрос”, то чем будут спекулировать политики?

В среду, 12 мая, в дискуссионной передаче "Кто кого?" говорили о результатах свежего мониторинга интеграции в Эстонии и пытались выяснить, почему все больше неэстонцев стали считать себя в Эстонии чужими? Опечалил тот факт, что 87% зрителей ответили положительно на вопрос : "Считаете ли вы себя в Эстонии человеком второго сорта?”.

Эстония долгое время получала большие деньги на решение вопроса интеграции. Решила? Нет! Люди, имеющие серые паспорта, считают себя чужими в Эстонии. Не понимаю, до каких пор серопаспортники должны доказывать свою лояльность и преданность своей стране? Пора бы этот вопрос уже закрыть. Это решаемый внутригосударственный вопрос! Печально сознавать, что по факту в Эстонской политике ничего не изменилось за 30 лет. Одна из европейских ценностей — многообразие и сохранение своей идентичности. Надежда нацменьшинств на евростандарты не оправдались. За все эти года в Эстонии настолько привыкли оскорблять русскоязычное население, что уже даже не понимают, что так делать нельзя! Все жители Эстонии, независимо от национальности и родного языка, это в первую очередь налогоплательщики, живущие по конституции ЭР, а значит и отношение обязано быть ко всем равное! Разобщенность народа Эстонии, всячески подогреваемая политиками все эти годы, не позволила нам научиться сообща пользоваться возможностями демократии, позволяющими разным группам населения представлять свои интересы во власти. У нас в стране люди выражают недовольство на кухне, и дальше кухонных стен это не идет.