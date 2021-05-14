Пашинян запросил у Путина военную помощь

По словам Пашиняна, о готовности оказать военную помощь Армении уже заявила Франция — она готова помочь урегулировать ситуацию на границе с Азербайджаном в рамках мандата ООН.

Пашинян запросил помощь России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года, уточняет ”Арменпресс”.

Утром 12 мая в Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные ”под предлогом ”уточнения границ” попытались провести определенные работы на одном из приграничных участков”. После вмешательства армянских военнослужащих эти работы прекратились.

Инцидент произошел в приграничной к Азербайджану Сюникской области, Пашинян 13 мая назвал случившееся покушением на суверенную территорию Армении. По его словам, азербайджанские военные перешли армянскую границу в районе озера Севлич и прошли вглубь страны на 3,5 км.

”Они пытались обосновать свои действия какими-то картами, которые являются выдуманными и фальшивыми, поскольку у нас есть карта, утвержденная cоветской Арменией, cоветским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между Арменией и Азербайджаном”, — рассказал Пашинян. Накануне он заявил, что дипломатический путь рассматривается как приоритетный в разрешении сложившейся ситуации.

В МИД Азербайджана реакцию Армении назвали неадекватной, заявив, что согласно трехстороннему соглашению от 10 ноября 2020 года в в Кельбаджарском и Лачинском районах Азербайджана, находящихся на границе с Арменией, идет процесс размещения пограничных сил Азербайджана.

Накануне с требованием вывести азербайджанские войска с территории Армении выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. ”Азербайджанские войска проникли на армянскую территорию. Они должны незамедлительно вернуться назад”, — написал он на армянском языке.