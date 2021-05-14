14.05.2021, 13:44
В России независимое издание VTimes внесено в реестр СМИ-иноагентов(5)
Foto: Mana Kaasik
Министерство юстиции РФ наделило статусом "СМИ-иностранный агент" русскоязычное интернет-издание VTimes, зарегистрированное в Нидерландах, сообщает сайт ведомства.
Юрлицо Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса Vtimes.io, было внесено в РФ в реестр СМИ-иноагентов в пятницу, 14 мая, в соответствии с требованиями российского законодательства, говорится в сообщении.
О создании медиа-проекта VTimes стало известно в июле прошлого года. Его разработали журналисты "Ведомостей", которые покинули издание после смены руководства. Основатель "Ведомостей" Дерк Сауэр стал советником нового проекта.