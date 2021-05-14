В России независимое издание VTimes внесено в реестр СМИ-иноагентов

Юрлицо Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса Vtimes.io, было внесено в РФ в реестр СМИ-иноагентов в пятницу, 14 мая, в соответствии с требованиями российского законодательства, говорится в сообщении.