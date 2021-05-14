Betsafe Чемпионат мира по хоккею
14.05.2021, 12:52

Золотая пора хоккейной сборной Чехии. Как это было?

 
Betsafepribaltika
Круг фаворитов на Чемпионате мира по хоккею, стартующем через две с половиной недели в Риге, обещает быть стандартным. За медали будут бороться представители так называемой большой хоккейной шестерки. Среди них, как обычно, сборная Чехии. Портал Betsafepribaltika.com накануне Чемпионата мира вспоминает золотую эру чешской сборной, которая пришлась на конец прошлого и начало нынешнего столетия.

Олимпийское золото Нагано


Победная эра сборной Чехии, которой ознаменовался мировой хоккей на стыке 20 и 21 веков, началась зимой 1998 года, на Олимпийских играх в Нагано. Эта Олимпиада, в свою очередь, известна тем, что именно на ней впервые выступили хоккеисты НХЛ. Ведущие сборные мира, готовясь к олимпийскому турниру, комплектовались игроками из сильнейшей лиги мира. Чехи тоже пошли этим путем, но их ресурсы были не безграничны. В итоге в Нагано цвета сборной Чехии защищали такие звезды НХЛ, как вратарь Доминик Гашек и нападающий Яромир Ягр, а также имеющие солидную репутацию и высокую результативность в лиге Мартин Страка, Мартин Ручински, Петр Свобода, Роберт Райхел.

Титул-1999: успех в Норвегии


Несколько месяцев спустя сборная Чехии выиграла бронзу Чемпионата мира 1998, а уже через год начала свою золотую эру на мировых первенствах. Весной 1999 года чехи выиграли свой второй титул, победив на мировом первенстве в Норвегии. Чехи провели турнир ровно и стабильно, но все же с некоторыми срывами. В частности, на втором этапе команда разгромно проиграла сборной России (1:6), в полуфинале изрядно помучилась с канадцами, а в финале — с финнами. Система розыгрыша Чемпионата мира в то время на стадии плей-офф предусматривала определение победителя по сумме двух матчей. Если было одержано поровну побед, назначался овертайм, а затем серия буллитов. В первом полуфинале против сборной Канады хоккеисты Чехии проиграли (1:2), а во втором матче чашу весов на свою сторону склонили в третьем периоде, забросив три шайбы в течение 10 минут, обеспечив победу 6:4, а затем выиграв в серии буллитов.

В финале против сборной Финляндии также не обошлось без сложностей: после победы в первом матче со счетом 3:1 чехи уже в начале второго периода ответного матча горели со счетом 0:3, в итоге проиграв 1:4. Однако в овертайме титул чехам обеспечил Ян Главач.

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