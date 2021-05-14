Золотая пора хоккейной сборной Чехии. Как это было?

Олимпийское золото Нагано



Победная эра сборной Чехии, которой ознаменовался мировой хоккей на стыке 20 и 21 веков, началась зимой 1998 года, на Олимпийских играх в Нагано. Эта Олимпиада, в свою очередь, известна тем, что именно на ней впервые выступили хоккеисты НХЛ. Ведущие сборные мира, готовясь к олимпийскому турниру, комплектовались игроками из сильнейшей лиги мира. Чехи тоже пошли этим путем, но их ресурсы были не безграничны. В итоге в Нагано цвета сборной Чехии защищали такие звезды НХЛ, как вратарь Доминик Гашек и нападающий Яромир Ягр, а также имеющие солидную репутацию и высокую результативность в лиге Мартин Страка, Мартин Ручински, Петр Свобода, Роберт Райхел.

Титул-1999: успех в Норвегии



Несколько месяцев спустя сборная Чехии выиграла бронзу Чемпионата мира 1998, а уже через год начала свою золотую эру на мировых первенствах. Весной 1999 года чехи выиграли свой второй титул, победив на мировом первенстве в Норвегии. Чехи провели турнир ровно и стабильно, но все же с некоторыми срывами. В частности, на втором этапе команда разгромно проиграла сборной России (1:6), в полуфинале изрядно помучилась с канадцами, а в финале — с финнами. Система розыгрыша Чемпионата мира в то время на стадии плей-офф предусматривала определение победителя по сумме двух матчей. Если было одержано поровну побед, назначался овертайм, а затем серия буллитов. В первом полуфинале против сборной Канады хоккеисты Чехии проиграли (1:2), а во втором матче чашу весов на свою сторону склонили в третьем периоде, забросив три шайбы в течение 10 минут, обеспечив победу 6:4, а затем выиграв в серии буллитов.

В финале против сборной Финляндии также не обошлось без сложностей: после победы в первом матче со счетом 3:1 чехи уже в начале второго периода ответного матча горели со счетом 0:3, в итоге проиграв 1:4. Однако в овертайме титул чехам обеспечил Ян Главач.

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