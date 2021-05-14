Медведева и Загитова больше не в составе сборной России

У пар выступят Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов. В танцах на льду Россию представят Виктория Синицина — Никита Кацалапов , Александра Степанова — Иван Букин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.

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