14.05.2021, 09:00
Группа хакеров из Эстонии, Литвы и России признала себя виновной в кибератаках на США(1)
Foto: Argo Ingver
Согласно отчёту Министерства юстиции США, четыре гражданина Восточной Европы признали себя виновными в сговоре с целью участия в коррумпированной и находящейся под влиянием рэкетиров организации (РИКО). В период с 2008 по 2015 годы они предоставляли услугу так называемого ”пуленепробиваемого хостинга”, который использовался киберпреступниками для распространения вредоносных программ и совершения атак на финансовые учреждения и организации, находящиеся в разных частях Соединённых Штатов Америки.