Группа хакеров из Эстонии, Литвы и России признала себя виновной в кибератаках на США

Согласно судебным документам, основателями и членами преступной организации были 34-летние россияне Александр Гричишкин и Андрей Скворцов (по данным эстонской полиции проживающие в нашей стране - RusDelfi), 33-летний Александр Скородумов из Литвы и 30-летний гражданин Эстонии Павел Стасси.

Группа арендовала IP-адреса, серверы и домены для клиентов-киберпреступников, которые затем использовали эту инфраструктуру для распространения вредоносных программ, необходимых для получения доступа к компьютерам жертв, формирования ботнетов и кражи банковских учётных данных с целью последующего мошенничества.