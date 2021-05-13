Главным тренером сборной Эстонии по биатлону назначен выигравший олимпийское золото белорус

Федор Свобода начал карьеру как тренер молодежной белорусской сборной, с 2011 года стал работать с женской национальной командой, с 2015 по 2018 год был ее главным тренером.

На зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане под его руководством женская сборная Белоруссии (Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева) выиграла золото.

Контракт с белорусом заключен на год с возможностью продления еще на два.

Первый тренировочный лагерь сборной Эстонии под руководством Свободы начнется 24 мая в Отепя.