13.05.2021, 22:17
Главным тренером сборной Эстонии по биатлону назначен выигравший олимпийское золото белорус
Madis Veltman
Новым главным тренером сборной Эстонии по биатлону станет 49-летний Федор Свобода, который привел женскую команду Белоруссии к олимпийскому золоту в ПхенчханеЮ пишет rus.err.
Федор Свобода начал карьеру как тренер молодежной белорусской сборной, с 2011 года стал работать с женской национальной командой, с 2015 по 2018 год был ее главным тренером.
На зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане под его руководством женская сборная Белоруссии (Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева) выиграла золото.
Контракт с белорусом заключен на год с возможностью продления еще на два.
Первый тренировочный лагерь сборной Эстонии под руководством Свободы начнется 24 мая в Отепя.