Эстония живет по законам плохого общежития

Мы часто слышим расхожий тезис о том, что Эстония — наш общий дом. Далее, как правило, следует длинный перечень тех, кто именно в домике живет. И с этим трудно поспорить. Да, действительно, эстонцы, русские, украинцы, белорусы и представители многих других национальностей живут в Эстонии. И это наш общий дом. Но есть одно ”но”. Когда люди живут под одной крышей, это не значит, что это большая дружная семья. В общежитии тоже все вроде как на одной жилплощади, с общей кухней и санузлом и жильцы даже могут быть дружной семьей. Бывает и такое. Но когда в Эстонии произносятся благостные слова об общем доме, а наши политики роняют слезу умиления, произнося шаблонные фразы о мифическом единстве и ставшей уже былинной интеграции, то становится даже не смешно.

Как показывает практика, наша страна формально живет по ”хорошим” правилам единого дома, при этом политики действуют по законам общежития. В худшем смысле слова ”общежитие”: с украденной из холодильника колбасой, сплетнями и гадостными интригами, а подчас и, извиняюсь, с кучей под дверью соседу.

Просто удивительно, какой взрыв эмоций вызвало у ряда сильно национально озабоченных политиков вполне разумное, как мне кажется, распоряжение, данное военнослужащим расположенной рядом с Военным кладбищем части, по возможности, возвращаться в расположение не в военной форме. Ведь если вдуматься, это и есть элемент уважения к одной из общин нашей страны. Уважения, которого так не хватает и на которое политики в массе своей видимо не способны. Да, формально, для приказа была приведена другая причина, но нападений на людей в форме у нас, слава Богу, никогда не было.