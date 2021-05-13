Футбол
13.05.2021, 14:03

Финальный матч Лиги чемпионов перенесли в другую страну

 
Real Madridi näitus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis
Real Madridi näitus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis
Foto: Argo Ingver
Финал Лиги Чемпионов между "Челси" и "Манчестер сити" пройдет в Порту. Игра состоится 29 мая.

УЕФА объявил об изменении места проведения финала Лиги чемпионов этого сезона.

Матч пройдет в Порту на стадионе ”Драгау”. Изначально игра должна была состояться в Стамбуле.

Матч разрешат посетить 6 тысячам болельщиков от каждой команды-участницы финала — ”Челси” и ”Манчестер Сити”. Кроме того, часть билетов поступит в свободную продажу.

Финал перенесли из Турции из-за того, что страна попала в ”красный список” Великобритании — все прибывшие из Турции должны были бы пройти карантин.

Встреча пройдет 29 мая.

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