ФОТО И ВИДЕО | В Латвии в ДТП с участием Ferrari погибли известный "уличный гонщик" и его жена

"Это большая потеря! В автоаварии погиб наш друг и его жена. Он любил скорость и жизнь", — сообщает в своем инстаграм-профиле компания по тюнингу и реставрации автомобилей Lucky Thirteen. В публикации указывается также ник погибшего — xsoalxs. Мастерская Lucky Thirteen под заказ готовила для него "самую мощную в мире" Porsche Panamera с двигателем мощностью более 1000 л.с.

Погибший — Артем Лиенис — передвигался на белом BMW X7 с номером xsoalxs. В социальных сетях Лиенис публиковал видео, судя по которым он передвигался по латвийским дорогам со значительным превышением скорости. В ноябре 2020 году было опубликовано видео, на котором два BMW X7 ехали по Юрмальскому шоссе со скоростью более 200 км/час. В марте 2021 года те же любители быстрой езды опубликовали видео, на котором лимузин Brabus SV12R (730 л.с.) дрифтовал по заснеженным дорогам в центре Риги и в Пардаугаве. Все видеозаписи, на которых можно было увидеть Артема Лиениса, 13 мая были удалены.

Кроме того, в интернете было опубликовано видео, на котором виден момент аварии Ferrari. Запись системы видеонаблюдения свидетельствует, что Ferrari потерял управление еще на проезжей части, врезался в деревья и сразу загорелся. Судя по записи, за машиной следовали и другие автомобили. В сообществах автолюбителей обсуждается информация о том, что Ferrari участвовал в ночной гонке — одном из регулярных совместных заездов владельцев мощных машин MT_Riga. Сейчас видеозаписи агрессивной езды в профилях MT_Riga удалены.

Ferrari 458 Italia, который попал в аварию в Саласпилсе, не принадлежал Лиенису — он одолжил автомобиль у друга. Утром 13 мая машину можно было видеть на YouTube-канале VroomVroom Show, однако сейчас это видео удалено. Ниже — фрагмент из видео, на котором видно, как один из участников VroomVroom Show едет на этой машине по Юрмальскому шоссе.