Мировой футзал: Коста-Рика опять сильнейшая на континенте!

Ещё до старта чемпионата КОНКАКАФ-2021 турнир должен был войти в историю, как самое многочисленное международное соревнование в регионе – планировалось, что в нем примут участие 20 национальных сборных. По задумке организаторов 12 команд с наивысшим рейтингом попадали в групповой турнир напрямую, а другие восемь сборных должны были сыграть квалификационные матчи, в результате чего итоговое количество участников группового раунда остановилось бы на числе 16. Однако 11 февраля КОНКАКАФ объявил о том, что в чемпионате примут участие всего 16 команд, и квалификационный раунд был упразднён. Но тренд по уменьшению количества учатсиников продолжился и дальше: 12 апреля ещё три команды заявили об отказе принимать участие в чемпионате. В конечном итоге, в турнире сыграло 13 сборных – одна группа с четырьмя командами и три группы с тремя.

Несмотря на уменьшение количества участников, чемпионат все же вошёл в историю по нескольким причинам: сборная Никарагуа приняла участие в турнире впервые за 20 лет, на чемпионате дебютировала сборная Доминиканской республики, а Сальвадор впервые с 1996 года вылетел на стадии четвертьфиналов.

Как правило, чемпионаты КОНКАКАФ получают большое количество критики за неравномерное распределение сильных и слабых команд, в результате чего некоторые матчи не имеют соревновательного аспекта, поскольку результат в них зачастую определён заранее. Однако в этом году, к удивлению многих, чемпионат выглядел гораздо более сбалансированно, чем в предыдущие годы, и иногда складывалось впечатление, что в рамках этого турнира каждая сборная может выиграть у каждой. Также сборные из зоны КОНКАКАФ исторически критикуют за их неконкурентоспособность на чемпионатах мира, единственным исключением здесь можно считать лишь сборную Коста-Рики, которая и добилась очередного континентального американского титула, обыграв в финале Соединённые Штаты со счетом 3:2.