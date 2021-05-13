Мужчина устроил самосуд и убил собаку, годами терроризировавшую местных жителей

Союз защиты животных считает, что во всем виноват хозяин. Еще в середине апреля союз получил сообщение о двух бродячих собаках, которые нападают на людей и других собак. Местные жители, как утверждается, обращались и в волостную управу, но ей также не удалось решить проблему. По утверждению источника, ситуация продолжалась два года. Люди пытались говорить с владельцем, но он проблемы не видел. В марте жители выступили с совместным обращением к волости, представители которой побеседовали с хозяином животных.

Владелец хоть и обещал, что больше не будет отпускать собак гулять без присмотра, свое слово не сдержал. Тогда люди обратились к защитникам животных, которые также напомнили волости об обязанности заниматься бродячими животными на своей территории.

”В начале этой недели нам поступила информация, что одна собака была убила стрелой из лука возле своего дома. Имеется информация, что до этого собака напала на одного человека. Этот человек и убил ее на прошлых выходных”, — говорит представитель союза Кайза Камм. Она отмечает, что защищаться от собаки можно, если она в данный момент нападает на тебя или твоего питомца, но делать это задним числом неприемлемо. Камм говорит, что в сложившейся ситуации виноват хозяин собаки, который к тому же нарушает закон. Примечательно, что уже на следующий день после убийства вторая собака также разгуливала без присмотра.

По факту случившегося зоозащитники подали заявление в полицию.