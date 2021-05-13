13.05.2021, 08:16
В дигитальную регистратуру выстроилась очередь из желающих вакцинироваться(89)
Kuvataõmmis
Сегодня в дигитальной регистратуре открылась возможность записаться на вакцинацию от коронавируса людям в возрасте от 40 лет, что привело к большим виртуальным очередям.
Около половины восьмого утра очередь состояла из примерно 800 человек, в 8:00 — уже из 1752, в 8:11 — из 2692, а в 09:09 - из 5945 человек. Время ожидания увеличилось соответственно от 20 до 48 минут.
Напомним, что с понедельника, 17 мая, открывается возможность для вакцинации всем жителям страны в возрасте старше 16 лет.
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