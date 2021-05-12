"Локомотив" выиграл Кубок России в 9-й раз в истории

Первый тайм проходил в равной борьбе. Более того, на стартовом отрезке "Крылья", игравшие в этом сезоне во втором по силе дивизионе чемпионата России, имели преимущество. Однако "Локомотив" не прощал своим соперникам ошибок в обороне. Сначала Камано открыл счет после грубого "обреза" защитника "Крыльев", а в начале второго тайма — уже при счете 1:1 — Федор Смолов откликнулся на передачу Рифата Жемалетдинова и заставил игрока соперников нарушить правила.

Даже после этого у подопечных Игоря Осинькина были шансы спасти игру, однако красно-зеленых выручал голкипер Гилерме.

Для главного тренера москвичей Марко Николича это первый трофей в команде.

Ранее Николич выигрывал чемпионат и Кубок Сербии (с ”Партизаном”) и чемпионат и Кубок Венгрии (с ”Фехерваром”).

Он работает в ”Локомотиве” с мая 2020 года, сменив во главе команды Юрия Семина.

Таким образом, в матче за Суперкубок России в третий раз подряд сыграют "Локомотив" и "Зенит".

Локомотив — Крылья Советов 3:1 (1:1, 2:0)

12 мая, 20.00, ”Стадион Нижний Новгород”

Голы:

1:0 — 15 Камано, 1:1 — 22 Сарвели, 2:1 — 48, пенальти Смолов, 3:1 — 84 Серкейра.

Локомотив — Гильерме, Рыбус, Пабло, Чорлука (Серкейра, 75), Рыбчинский, Мухин (Магкеев, 67), Крыховяк, Жемалетдинов (Миранчук, 75), Баринов (Куликов, 46), Камано, Смолов (Эдер, 87).

Крылья Советов — Ломаев, Солдатенков, Божин (Чернов, 90), Зеффан (Кабутов, 80), Рикарду Алвеш, Горшков, Ежов (Ефремов, 90), Якуба (Витюгов, 44), Зиньковский, Сарвели (Голенков, 80), Сергеев.

Предупреждения:

Якуба (17), Пабло (51), Камано (64), Рыбчинский (90), Рыбус (90).