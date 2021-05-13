ВИДЕО | Премьер-министр призвала участвовать в фото- и видеоконкурсе, посвященном 80-й годовщине июньской депортации. Победителей пригласят в Дом Стенбока

Авторы лучших работ будут приглашены патроном конкурса, премьер-министром Каей Каллас на прием в Дом Стенбока 15 июня.

Премьер-министр отметила в своем видеообращении: несмотря на то, что от июньской депортации 1941 года нас отделает уже несколько поколений, воспоминания о тех днях имеют самое непосредственное значение для жителей Эстонии.

”Очень важно, чтобы мы хранили память о своих родных, которые на пороге ночи были вынуждены покинуть родной дом и расстаться под угрозой насилия со всем, что знакомо и дорого. Помня, мы сможем предотвратить повторение подобной жестокости. Свобода — не само собой разумеющееся благо, ее необходимо высоко ценить”, — сказала Кая Каллас.

Боль депортации затронула и семью премьер-министра. ”У каждой семьи есть своя история, так же и у меня — 72 года назад, в марте депортировали мою бабушку, прабабушку и маму — тогда шестимесячного младенца. Им повезло и после 10 лет в изгнании они вернулись в Эстонию, но многие эстонцы погибли в Сибири”, — сказала Каллас.

Премьер-министр пожелала всем участникам конкурса эмоциональной твердости и творческой силы.

Участникам творческого конкурса предлагается показать символически посредством фотографии или видео опыт нашего народа в 1940-1991 гг., цену свободы и сущность тирании, используя виды мест памяти, таких как Батарейная тюрьма, мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ в Таллинне, железнодорожные станции, памятные камни и так далее.

Вся информация об участии в конкурсе на русском языке здесь: communistcrimes.org/ru/mayaki-pamyati

По словам члена правления института и фотографа-любителя Мартина Андреллера, участие в конкурсе подразумевает взаимодействие творческого чувства с ощущением истории.